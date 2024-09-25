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EstúdioCast "Setembro Verde": “Doar órgãos do meu irmão salvou seis vidas”

Neste segundo episódio, autônoma conta por que decidiu pela doação de órgãos, transformando a dor da perda do irmão em solidariedade. Entenda como é a abordagem nos hospitais
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 set 2024 às 19:15

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 19:15

O Brasil é referência em transplantes de órgãos, procedimento que é realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e também no protocolo que determina a morte cerebral, quando os órgãos podem ser doados. Apesar disso, mais de 2,5 mil pessoas estão na fila à espera de um transplante, somente no Espírito Santo. Um dos motivos é que muitas famílias não autorizam a doação de órgãos por desinformação, por não conversar sobre o assunto, que ainda é tabu para muitas pessoas.
Não foi o que aconteceu com a autônoma Aline Katiuscia Barros de Oliveira, que autorizou a doação de órgãos após perder o irmão, vítima de um acidente doméstico. Neste segundo episódio do EstúdioCast especial “Setembro Verde”, ela conta por que tomou a decisão e como se sentiu diante da abordagem da psicóloga Luiza de Azevedo Garcia, que atua na comissão de doação de órgãos do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos.
Mariana Perini conversou com a psicóloga Luiza de Azevedo Garcia e com a autônoma Aline Katiuscia Barros de Oliveira Crédito: Philipe Ferreira
“Meu irmão doou o coração, o fígado, os rins, as córneas e o pulmão. Eu sei que ele salvou seis vidas”, conta, emocionada, na conversa com a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini. Assista ao episódio completo no vídeo acima.
Para ressaltar a importância de ser um doador de órgãos e conscientizar as famílias que respeitem esse desejo, este mês é marcado pela campanha "Setembro Verde", com ações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que orientam sobre esse ato de solidariedade.

Veja Também

Assista ao primeiro episódio do EstúdioCast "Setembro Verde", que alerta para importância da doação de órgãos

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Saúde Sistema Único de Saúde (SUS) SESA Doação de orgãos
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