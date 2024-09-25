EstúdioCast "Setembro Verde": “Doar órgãos do meu irmão salvou seis vidas”

O Brasil é referência em transplantes de órgãos, procedimento que é realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e também no protocolo que determina a morte cerebral, quando os órgãos podem ser doados. Apesar disso, mais de 2,5 mil pessoas estão na fila à espera de um transplante, somente no Espírito Santo. Um dos motivos é que muitas famílias não autorizam a doação de órgãos por desinformação, por não conversar sobre o assunto, que ainda é tabu para muitas pessoas.

Não foi o que aconteceu com a autônoma Aline Katiuscia Barros de Oliveira, que autorizou a doação de órgãos após perder o irmão, vítima de um acidente doméstico. Neste segundo episódio do EstúdioCast especial “Setembro Verde”, ela conta por que tomou a decisão e como se sentiu diante da abordagem da psicóloga Luiza de Azevedo Garcia, que atua na comissão de doação de órgãos do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos.

Mariana Perini conversou com a psicóloga Luiza de Azevedo Garcia e com a autônoma Aline Katiuscia Barros de Oliveira Crédito: Philipe Ferreira

“Meu irmão doou o coração, o fígado, os rins, as córneas e o pulmão. Eu sei que ele salvou seis vidas”, conta, emocionada, na conversa com a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini. Assista ao episódio completo no vídeo acima.