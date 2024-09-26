Websérie “Setembro Verde”: A história do pai que doou rim e salvou a vida da filha

"Um alívio, é um renascimento. A gente passa por um processo desse, e... com certeza nasce uma outra pessoa.” É assim que Amanda Almeida Carvalho define o processo de doação de órgãos. Diagnosticada com nefropatia desde os 12 anos, ela conta que, em 2022, a doença, antes silenciosa, começou a se agravar.

No ano seguinte, ao procurar ajuda médica, Amanda precisou ser internada para iniciar um tratamento com hemodiálise. A doação veio de uma pessoa muito importante em sua vida: o próprio pai. Junto, Amanda e Jobe Carvalho compartilham um pouco mais sobre essa emocionante história no primeiro episódio da Websérie “Setembro Verde”.