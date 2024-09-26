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Websérie “Setembro Verde”: A história do pai que doou rim e salvou a vida da filha

Primeiro episódio da websérie conta emocionante caso de doação de órgão que marcou uma família capixaba. Confira no vídeo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 set 2024 às 14:46

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 14:46

"Um alívio, é um renascimento. A gente passa por um processo desse, e... com certeza nasce uma outra pessoa.” É assim que Amanda Almeida Carvalho define o processo de doação de órgãos. Diagnosticada com nefropatia desde os 12 anos, ela conta que, em 2022, a doença, antes silenciosa, começou a se agravar.
No ano seguinte, ao procurar ajuda médica, Amanda precisou ser internada para iniciar um tratamento com hemodiálise. A doação veio de uma pessoa muito importante em sua vida: o próprio pai. Junto, Amanda e Jobe Carvalho compartilham um pouco mais sobre essa emocionante história no primeiro episódio da Websérie “Setembro Verde”.
O mês, aliás, é dedicado para a conscientização da importância de doação de órgãos. O objetivo da campanha é aumentar o debate sobre o tema entre famílias. Veja o primeiro episódio no player acima.

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EstúdioCast: "Setembro Verde" alerta para importância da doação de órgãos

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