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Unimed Vitória terá unidade de saúde avançada na Serra

Para marcar o início do projeto, a Unimed Vitória realizou o lançamento da pedra fundamental no espaço da futura unidade

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:54

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

24 set 2021 às 17:54
Para marcar o início do projeto, a Unimed Vitória realizou o lançamento da pedra fundamental no espaço da futura unidade.
Complexo vai funcionar compronto-atendimento adulto e pediátrico, serviços de diagnóstico, oncologia, unidades de atenção primária e laboratório, além de um Hospital Dia Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
Desde exames de rotina até atendimentos emergenciais, mais do que nunca, ter uma rede de assistência médica por perto para cuidar da saúde se tornou primordial. Especialista em cuidado, a Unimed Vitória decidiu aumentar a família  e vai dar início às obras do complexo Serviços em Unidade Avançada (SUA), no bairro São Geraldo, na Serra.
No lançamento da pedra fundamental da nova unidade de saúde, nesta sexta-feira (24), a cooperativa divulgou como será o projeto, que terá investimentos da ordem de R$ 70 milhões.
“O objetivo é atender confortavelmente os clientes da região e transformar o local em referência para as cidades vizinhas, que terão um atendimento médico mais próximo, sem a necessidade de deslocamento para a capital”, afirma o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.
O espaço vai contar com pronto atendimento adulto e pediátrico, serviços de oncologia, laboratório e uma unidade básica de diagnóstico.
O espaço vai contar com pronto atendimento adulto e pediátrico, serviços de oncologia, laboratório e uma unidade básica de diagnóstico. Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
Segundo o diretor-presidente, o complexo vai funcionar com um pronto atendimento adulto e pediátrico, incluindo serviços de diagnóstico, oncologia, unidades de atenção primária e laboratório, além de um Hospital Dia para a realização de pequenos procedimentos. Os serviços Unimed Personal e Viver Bem Unimed, que já existem no município, serão ampliados e ficarão no novo espaço.

NOVO MODELO DE NEGÓCIOS

Com um grande polo industrial, a Serra, de acordo com projeções da operadora, é uma região com grande potencial de desenvolvimento para os próximos quatro anos.
A Unidade Avançada também inaugura um novo modelo de negócios da cooperativa: é o primeiro empreendimento realizado pela Holding Unimed Vitória. “O município da Serra é o mais populoso do Espírito Santo. Queremos centralizar vários serviços em um mesmo local para proporcionar aos beneficiários uma atenção à saúde com segurança e qualidade”, destaca Fernando Ronchi.
Segundo o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, a unidade deve ajudar no desenvolvimento de outras atividades relacionadas na região, já que o sistema de cooperativas no Brasil tem crescido muito, assim como a área da saúde.
“É um importante empreendimento não somente pelo desenvolvimento econômico, mas também pela saúde suplementar dentro do município da Serra. Hoje, temos 45 mil vidas ligadas a esse sistema. É o tipo de projeto que vem para fortalecer o setor, gerar empregos e aumentar as possibilidades de atrair novos investimentos”, pontua o prefeito.
Serão R$ 70 milhões destinados para a construção do espaço, que deve ser entregue à população no final do próximo ano.
Para marcar o início do projeto, a Unimed Vitória realizou o lançamento da pedra fundamental no espaço da futura unidade. Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

VAGAS DE EMPREGO

A construção da nova unidade será realizada em etapas e foi planejada para facilitar o acesso do paciente a todos os serviços.
Com 7.500 metros quadrados, a Unidade Avançada terá capacidade para realizar até 30 mil atendimentos por mês. A previsão é que sejam oferecidas 590 vagas de emprego, sendo 150 para médicos cooperados, 280 para colaboradores e 160 postos de trabalho durante as obras.
Quem ficou interessado em participar da seleção pode se adiantar cadastrando os currículos clicando aqui.
O evento contou com cooperados, colaboradores, o presidente da cooperativa, Fernando Ronchi e o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal.
O evento contou com cooperados, colaboradores, o presidente da cooperativa, Fernando Ronchi e o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Crédito: Unimed/Divulgação

O LANÇAMENTO

Para marcar o início do projeto, a Unimed Vitória realizou o lançamento da pedra fundamental no espaço da futura unidade. O evento contou com a presença de cooperados, colaboradores, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, e o presidente da cooperativa, Fernando Ronchi.
Para celebrar a data, houve apresentações culturais com os artistas capixabas Anderson Ventura e Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids. O evento seguiu todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Saiba mais sobre a Unimed Vitória:

Site

Endereço:

Avenida Presidente Vargas, 31, São Geraldo - Serra, ES

Telefone:

0800 260 080

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