Unimed Vitória volta a oferecer planos de saúde para pessoas físicas

Referência em saúde suplementar, a Unimed Vitória oferece planos para os mais diversos clientes com solução para todos os públicos. Atenta às necessidades, a cooperativa ampliou seu campo de atuação e voltou a disponibilizar opções voltadas para pessoa física. Neste sentido, conta com duas novidades: o Plano Nacional Participativo Pessoa Física e o Plano Regional Participativo Pessoa Física.
Os dois planos oferecem como padrão de acomodação enfermaria ou apartamento. Além disso, para ambos a segmentação assistencial é ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. Eles entraram em vigência no início de agosto.
Dessa forma, o "Jeito de Cuidar" da Unimed Vitória oferece a maior rede prestadora, com a melhor tecnologia disponível, de forma humanizada e acolhedora.
A cooperativa tem diversas opções empresariais, sempre com foco em atender a todos os públicos. A cobertura oferecida é bem ampla e a contratação dos serviços pode ser realizada de acordo com a necessidade do cliente empresarial. Além disso, a Unimed Vitória está oferecendo novidades para pessoas físicas. A abrangência pode ser regional ou nacional, a depender da necessidade e do perfil do cliente. Muitas outras novidades vêm aí, diz o diretor de Mercado da Unimed Vitória, Gustavo Peixoto.