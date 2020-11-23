Unimed Vitória volta a oferecer planos de saúde para pessoas físicas

O "Jeito de Cuidar" da Unimed Vitória oferece a maior rede prestadora, com a melhor tecnologia disponível, de forma humanizada e acolhedora Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

Referência em saúde suplementar, a Unimed Vitória oferece planos para os mais diversos clientes com solução para todos os públicos. Atenta às necessidades, a cooperativa ampliou seu campo de atuação e voltou a disponibilizar opções voltadas para pessoa física. Neste sentido, conta com duas novidades: o Plano Nacional Participativo Pessoa Física e o Plano Regional Participativo Pessoa Física.

Os dois planos oferecem como padrão de acomodação enfermaria ou apartamento. Além disso, para ambos a segmentação assistencial é ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. Eles entraram em vigência no início de agosto.

Dessa forma, o "Jeito de Cuidar" da Unimed Vitória oferece a maior rede prestadora, com a melhor tecnologia disponível, de forma humanizada e acolhedora.