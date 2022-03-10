Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Plano de saúde do ES comemora 1 ano com promoção para novos beneficiários

Best Senior, que é voltado a pessoas com 49 anos ou mais, tem ampla rede credenciada, plano sem coparticipação e com carência zero
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

10 mar 2022 às 18:24

Publicado em 10 de Março de 2022 às 18:24

Jumar Canedo, diretor-presidente da Best Senior, destacou a rede hospitalar que o plano oferece, em parceria com a Rede  Meridional. Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação
Com uma ampla rede credenciada e genuinamente capixaba, a operadora de plano de saúde Best Senior, voltado a pessoas físicas com idade de 49 anos ou mais, está completando um ano, neste mês de março. Para celebrar a data, a operadora lançou uma promoção de aniversário, durante uma festa de confraternização que reuniu colaboradores, consultores e parceiros, na noite de quarta-feira (9), no cerimonial Oásis, em Vitória.
Atualmente com 2 mil beneficiários, a Best Senior espera fechar 2022 com 5 mil clientes. Para isso, a empresa lançou, durante o evento, a nova campanha de vendas, com planos de saúde que serão comercializados a partir de R$ 499,00, sem coparticipação e com carência zero.
O plano de saúde tem uma rede de atendimento com sete hospitais na Grande Vitória e em São Mateus, no Norte do Estado; um Centro de Especialidades e ainda um programa de saúde preventiva – o Best Care. Outra vantagem é que, sem coparticipação, o usuário não tem surpresas com despesas extras. Já a carência zero, para os clientes que não possuem plano de saúde, permite usufruir imediatamente de consultas e exames simples. Para clientes vindos de outras operadoras de saúde, será considerado o período já cumprido pelo usuário no seu plano de origem, conforme aditivo de redução de carências.
"Nosso maior diferencial é a rede hospitalar, em parceria com a Rede Meridional. É uma rede forte, com os melhores hospitais do Espírito Santo  para atender os clientes"
Jumar Canedo - diretor-presidente da Best Senior

CAMPANHA

Durante a confraternização, com direito a buffet e pista animada ao som de Alex Salles e Banda, foram anunciados os detalhes da nova campanha de vendas, que traz ainda diversos incentivos para os parceiros comerciais da operadora. “Será uma campanha de quatro meses com vários prêmios para estimular as vendas e dobrar a nossa carteira atual de clientes”, ressalta Josias Carneiro, gerente Comercial da Best Senior.
Josias Carneiro, gerente Comercial da Best Senior, anunciou a nova campanha de vendas
Josias Carneiro, gerente Comercial da Best Senior, anunciou a nova campanha de vendas, que terá premiações para parceiros comerciais da operadora Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação
Os corretores destaques em vendas vão ganhar vários prêmios em dinheiro e participarão também de um sorteio exclusivo, com chances de ganhar um carro, uma moto ou uma viagem para um resort.
As corretoras campeãs em vendas também serão premiadas com valores que podem chegar a R$ 10 mil.
Wagner Ramos e Karina Tinoco
Wagner Ramos e Karina Tinoco,  diretora da Dinâmica Corretora: "Acreditamos que este ano teremos ótimas vendas” Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação
A diretora da Dinâmica Corretora, Karina Tinoco, está otimista. “A Best Senior tem um produto voltado para a melhor idade com uma rede de atendimento da Rede Meridional que é o diferencial. Acreditamos que este ano teremos ótimas vendas”, afirmou.
Vicente Delai, Best Senior
Vicente Delai Junior, proprietário da Aron Corretora, destacou rede hospitalar da Best Senior no Norte do ES Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação
No Norte do Estado, as expectativas também são positivas. “A nossa região tem potencial e a parceria com a Best Senior fortaleceu o nosso negócio, pois tem uma rede hospitalar forte. Acreditamos que vamos alavancar as vendas nessa faixa etária”, diz Vicente Delai Junior, proprietário da Aron Corretora.
Para Jackeline Nunes, da Corretora Master, 2022 tem tudo para ser um ano com resultados ainda melhores. “É um plano de saúde fácil de vender, que superou nossas expectativas, pois tem um atendimento diferenciado, com uma boa rede hospitalar e sem coparticipação”, salientou.
Jackeline Nunes e Dioni Carlos
Jackeline Nunes e Dioni Carlos, durante evento da Best Senior Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação

SAIBA MAIS SOBRE A BEST SENIOR

  • Site: www.bestsenior.com.br
  • Endereço: Av. Saturnino de Brito, 1350, 1º Pavimento, Praia do Canto, Vitória.
  • Telefone comercial: (27) 2180-0366.
  • Hospitais credenciados: Meridional Vitória; Meridional Serra; Meridional Praia da Costa; Meridional Cariacica; Meridional São Mateus; Hospital São Francisco e Hospital São Luiz.
  • Atendimento ao Cliente: 0800 883 6052 
  • Best Care (Medicina Preventiva): 0800 888 9887

Veja Também

Plano de saúde oferta aproveitamento total de carência para novos clientes

Best Senior oferece plano com suporte para envelhecimento saudável

MAIS MOMENTOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA BEST SENIOR:

Confira a festa de aniversário da Best Senior

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

plano de saúde Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados