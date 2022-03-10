Plano de saúde do ES comemora 1 ano com promoção para novos beneficiários

Jumar Canedo, diretor-presidente da Best Senior, destacou a rede hospitalar que o plano oferece, em parceria com a Rede Meridional. Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação

Com uma ampla rede credenciada e genuinamente capixaba, a operadora de plano de saúde Best Senior, voltado a pessoas físicas com idade de 49 anos ou mais, está completando um ano, neste mês de março. Para celebrar a data, a operadora lançou uma promoção de aniversário, durante uma festa de confraternização que reuniu colaboradores, consultores e parceiros, na noite de quarta-feira (9), no cerimonial Oásis, em Vitória.

Atualmente com 2 mil beneficiários, a Best Senior espera fechar 2022 com 5 mil clientes. Para isso, a empresa lançou, durante o evento, a nova campanha de vendas, com planos de saúde que serão comercializados a partir de R$ 499,00, sem coparticipação e com carência zero.

O plano de saúde tem uma rede de atendimento com sete hospitais na Grande Vitória e em São Mateus, no Norte do Estado; um Centro de Especialidades e ainda um programa de saúde preventiva – o Best Care. Outra vantagem é que, sem coparticipação, o usuário não tem surpresas com despesas extras. Já a carência zero, para os clientes que não possuem plano de saúde, permite usufruir imediatamente de consultas e exames simples. Para clientes vindos de outras operadoras de saúde, será considerado o período já cumprido pelo usuário no seu plano de origem, conforme aditivo de redução de carências.

"Nosso maior diferencial é a rede hospitalar, em parceria com a Rede Meridional. É uma rede forte, com os melhores hospitais do Espírito Santo para atender os clientes" Jumar Canedo - diretor-presidente da Best Senior

CAMPANHA

Durante a confraternização, com direito a buffet e pista animada ao som de Alex Salles e Banda, foram anunciados os detalhes da nova campanha de vendas, que traz ainda diversos incentivos para os parceiros comerciais da operadora. “Será uma campanha de quatro meses com vários prêmios para estimular as vendas e dobrar a nossa carteira atual de clientes”, ressalta Josias Carneiro, gerente Comercial da Best Senior.

Josias Carneiro, gerente Comercial da Best Senior, anunciou a nova campanha de vendas, que terá premiações para parceiros comerciais da operadora Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação

Os corretores destaques em vendas vão ganhar vários prêmios em dinheiro e participarão também de um sorteio exclusivo, com chances de ganhar um carro, uma moto ou uma viagem para um resort.

As corretoras campeãs em vendas também serão premiadas com valores que podem chegar a R$ 10 mil.

Wagner Ramos e Karina Tinoco, diretora da Dinâmica Corretora: "Acreditamos que este ano teremos ótimas vendas” Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação

A diretora da Dinâmica Corretora, Karina Tinoco, está otimista. “A Best Senior tem um produto voltado para a melhor idade com uma rede de atendimento da Rede Meridional que é o diferencial. Acreditamos que este ano teremos ótimas vendas”, afirmou.

Vicente Delai Junior, proprietário da Aron Corretora, destacou rede hospitalar da Best Senior no Norte do ES Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação

No Norte do Estado, as expectativas também são positivas. “A nossa região tem potencial e a parceria com a Best Senior fortaleceu o nosso negócio, pois tem uma rede hospitalar forte. Acreditamos que vamos alavancar as vendas nessa faixa etária”, diz Vicente Delai Junior, proprietário da Aron Corretora.

Para Jackeline Nunes, da Corretora Master, 2022 tem tudo para ser um ano com resultados ainda melhores. “É um plano de saúde fácil de vender, que superou nossas expectativas, pois tem um atendimento diferenciado, com uma boa rede hospitalar e sem coparticipação”, salientou.

Jackeline Nunes e Dioni Carlos, durante evento da Best Senior Crédito: Rodrigo Gavini/ Divulgação

SAIBA MAIS SOBRE A BEST SENIOR

Site: www.bestsenior.com.br

www.bestsenior.com.br Endereço: Av. Saturnino de Brito, 1350, 1º Pavimento, Praia do Canto, Vitória.

Av. Saturnino de Brito, 1350, 1º Pavimento, Praia do Canto, Vitória. Telefone comercial: (27) 2180-0366.

(27) 2180-0366. Hospitais credenciados: Meridional Vitória; Meridional Serra; Meridional Praia da Costa; Meridional Cariacica; Meridional São Mateus; Hospital São Francisco e Hospital São Luiz.

Meridional Vitória; Meridional Serra; Meridional Praia da Costa; Meridional Cariacica; Meridional São Mateus; Hospital São Francisco e Hospital São Luiz. Atendimento ao Cliente: 0800 883 6052

0800 883 6052 Best Care (Medicina Preventiva): 0800 888 9887

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