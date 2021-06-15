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Best Senior oferece plano com suporte para envelhecimento saudável

Atividades físicas e boa alimentação auxiliam no envelhecimento saudável, mas um bom plano de saúde ajuda no tratamento precoce de doenças e evita complicações
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

15 jun 2021 às 14:48

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 14:48

Com sete unidades credenciadas na Grande Vitória e no norte do Estado, a Best Senior oferece assistência médica completa e direcionada 24 horas por dia.
Com sete unidades credenciadas na Grande Vitória e no Norte do Estado, a Best Senior oferece assistência médica completa e direcionada 24 horas por dia Crédito: Best Senior/Divulgação
Um bom plano de saúde e uma cobertura médica completa são os pontos-chave para um envelhecimento saudável. Isso porque, mais do que apenas evitar complicações, manter uma rotina de cuidados com o corpo e a mente é determinante para a qualidade de vida.
Por isso, aliando um corpo clínico experiente com tecnologia, a Best Senior oferece uma ampla rede de hospitais no Estado para o beneficiário se manter em dia com a saúde e o bem-estar.
“Nossa prioridade é fazer com que o envelhecimento seja o mais saudável possível. Dessa forma, consideramos a medicina preventiva como ponto central disso. Nosso cliente consegue fazer um acompanhamento junto aos geriatras e clínicos. Mas, caso seja preciso uma internação, ele tem a melhor rede de hospitais como suporte”, destaca o diretor-geral da Best Senior, Jumar Canedo.
Na Best Senior o credenciado conta com agendamento on-line de consultas pelo site e aplicativo, oficinas de terapia e linhas de cuidado com monitoramento de médicos e enfermeiros.
Na Best Senior o credenciado conta com agendamento on-line de consultas pelo site e aplicativo, oficinas de terapia e linhas de cuidado com monitoramento de médicos e enfermeiros Crédito: Best Senior/Divulgação

HOSPITAIS DA REDE MERIDIONAL

São sete unidades credenciadas espalhadas em Cariacica, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. De exames de rotina a procedimentos mais complexos, a Best Senior foca em um programa de saúde que oferece assistência médica completa e direcionada 24 horas por dia.
Com várias especialidades, incluindo cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, oftalmologia, psiquiatria, neurologia, entre outros, o objetivo é estabelecer resolutividade com segurança para aproveitar o melhor da vida de forma tranquila.
A geriatra da Best Senior Rosiane Cazeli explica que esse tipo de atenção completa é importante porque saúde é um conceito mais amplo do que apenas tratar doenças, e está relacionada com a sensação de bem-estar em todos os aspectos da vida do indivíduo.
“Um bom plano de saúde dá atenção à medicina preventiva. Na Best Senior, o credenciado está sempre amparado com profissionais atualizados, de confiança e à disposição para garantir não só a saúde física, mas também mental”, pontua Rosiane Cazeli.
Além do agendamento on-line de consultas pelo site e aplicativo, oficinas de terapia e linhas de cuidado com monitoramento de médicos e enfermeiros, o programa Best Care ainda inclui serviços 24 horas de central de enfermagem, consultas médicas de emergência e pronto-socorro, em todos os hospitais do grupo Meridional.

CARÊNCIA ZERO

O plano, que é genuinamente capixaba, sem qualquer tipo de coparticipação, também possibilita ao beneficiário a compra de carências. Com isso, o beneficiário poderá usufruir de imediato de consultas e exames simples.
“Para os novos clientes, trabalhamos com uma redução de carência em consultas e exames simples. Já nos outros casos analisamos o tempo de plano de saúde em outra operadora para efetuar a compra de carência do período”, explica Jumar Canedo.

SAIBA COMO ENVELHECER DE FORMA SAUDÁVEL

Na Best Senior, o cliente conta com várias especialidades incluindo cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, oftalmologia, psiquiatria, neurologia
Na Best Senior, o cliente conta com várias especialidades incluindo cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, oftalmologia, psiquiatria, neurologia Crédito: Best Senior/Divulgação
“Tudo influencia. Além da rotina médica, é preciso manter a vida social ativa com amigos e parentes, atividades físicas, de lazer e muito mais. Com um plano de saúde que atende em toda a Grande Vitória, você sabe que terá as necessidades supridas”, afirma Rosiane Cazeli.

VIDA SOCIAL

Antes de tudo, é importante manter uma rotina médica de cuidados com o corpo e a mente. O diagnóstico precoce permite o controle e tratamento de doenças ainda em estágio inicial. Em tempos de pandemia, ficar de olho na saúde e manter qualquer problema sob controle diminuem as chances de complicações em casos de contração da Covid-19.
Algumas atitudes proporcionam um envelhecimento saudável independente de procurar um médico ou profissional específico. A boa alimentação é um fator determinante para isso. Por isso, a dica é evitar alimentos processados e incluir verduras, legumes e frutas nas refeições.
Além disso, também é importante inserir na rotina a prática de atividades físicas porque elas são aliadas na promoção do bem-estar. Respeite os limites do corpo e evite o uso de álcool, cigarros e torne os exercícios uma prática do cotidiano.
É preciso também pensar na saúde mental, principalmente em tempos de pandemia e isolamento social. Então não deixe de manter uma vida social saudável com amigos e familiares. Converse, interaja e pratique atividades para lazer, mas sempre respeitando o distanciamento social e os protocolos de segurança.

BEST SENIOR

Endereço

Av. Saturnino de Brito, n° 1350, 1º pavimento. Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo 

Telefone comercial

(27) 2180-0366

Atendimento ao Cliente

0800 883 6052

Best Care (Medicina Preventiva)

0800 888 9887

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