Plano de saúde oferta aproveitamento total de carência para novos clientes

A carência que já foi cumprida em outro plano de saúde não precisará ser cumprida novamente pelo beneficiário. Crédito: Best Senior/Divulgação

Envelhecer é natural. Todo mundo vai passar por essa fase. Mas pensar na saúde é primordial para manter a forma após os 50 anos. Com a produção de hormônios perdendo força, assim como a redução nas atividades do aparelho digestivo, estruturas da pele e outros sistemas do organismo humano, ter um bom plano de saúde para consultas preventivas e quaisquer eventualidades se torna mais do que importante.

“Para um envelhecimento saudável é preciso se cuidar com precaução, assim a qualidade de vida pode ser mantida por mais tempo. Nos planos da Best Senior, por exemplo, trabalhamos com um aproveitamento total da carência, além do acesso à assistência médica completa”, pontua o diretor-geral do plano, Jumar Canedo.

Segundo ele, até o dia 10 de agosto, todos os clientes que vierem de outros planos de saúde terão as carências (período que se aguarda para realizar consultas, exames e internações) aproveitadas pela Best Senior. Além disso, a carência que já foi cumprida em outro plano de saúde não precisará ser cumprida novamente pelo beneficiário. Para o cliente novo que não possui plano de saúde, a Best Senior também tem redução de carência. Neste caso, não será necessário cumprir carência para consultas e exames simples. Isso significa que, ao aderir ao plano, advindo de outro plano ou não, você já pode procurar aquele médico que tem deixado para depois.

“Nosso objetivo é garantir uma estrutura completa para que o envelhecimento seja o mais saudável possível. Por isso, possuímos um núcleo de atenção e prevenção à saúde que tem como foco a medicina preventiva. Por meio de linhas de cuidado monitoradas, o cliente tem assistência 24 horas em todos os dias da semana, com consultas emergenciais por telemedicina e acesso a médicos e enfermeiros por telefone”, explica Jumar Canedo.

Com planos a partir de R$ 499 e sem coparticipação, os beneficiários podem contar com os Hospitais das sete unidades da Rede Meridional que ficam localizadas em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e São Mateus. Ao todo, a Best Senior contempla diversas especialidades, como geriatria, cirurgia geral, clínica médica, oftalmologia, psiquiatria, neurologia, cardiologia, entre outras.

De acordo com Jumar, em breve, os clientes da Best Senior ainda ganharão descontos exclusivos em restaurantes, academias, escolas, óticas, lojas, farmácias e outros estabelecimentos cadastrados, por meio do Best Club, o clube de benefícios exclusivo para o beneficiários da Best Senior.

Ao todo, a Best Senior contempla diversas especialidades, como geriatria, cirurgia geral, clínica médica, oftalmologia, psiquiatria, neurologia, cardiologia, entre outras. Crédito: Best Senior/Divulgação

BEST SENIOR