Multivix conquista nota máxima do MEC no curso de Odontologia

Pensando na melhor experiência, também para a comunidade, o Grupo Multivix tem investido em laboratórios de alta tecnologia e projetos pedagógicos. Crédito: Multivix/Divulgação

Engana-se quem pensa que educação e saúde são áreas completamente separadas. Além de constituírem pilares sociais fundamentais para a sociedade, os dois campos do conhecimento andam lado a lado quando o assunto é formação acadêmica. Afinal, o corpo estudantil de hoje serão os profissionais do amanhã.

Pensando na melhor experiência, também para a comunidade, o Grupo Multivix tem investido em laboratórios de alta tecnologia e projetos pedagógicos que formam alunos preparados para se inserirem no mercado de trabalho. O resultado desse trabalho que tem sido desenvolvido pela instituição é coroado com a nota máxima em Odontologia pelo Ministério da Educação (MEC), sendo a única faculdade do Estado a conseguir nota 5 neste curso.

“Acredito que isso tudo só reforça o nosso compromisso em oferecer educação superior com notoriedade e reconhecimento nacional”, destaca o diretor executivo do Grupo, Tadeu Penina.

Segundo ele, o objetivo é promover uma experiência de mercado para os alunos em suas futuras profissões e proporcionar serviços para a sociedade, já que os estudantes prestam diversos serviços e atendimentos para a população.

O diretor executivo do Grupo Multivix, Tadeu Penina, o objetivo é promover experiências de mercado para os alunos em suas futuras profissões Crédito: Multivix/Divulgação

Para a coordenadora do curso de Odontologia da Multivix, Patrícia Penina, isso traduz que o curso, único no estado com turno integral e noturno, está no caminho certo. Entretanto, a nota máxima dada pelo MEC não significa que o trabalho acabou. Muito pelo contrário, ela acredita que é sempre possível melhorar e aprimorar a formação acadêmica.

“Temos como missão colocar profissionais de alto padrão e conhecimento no mercado capixaba. Entendemos que realizar esse trabalho, ainda na faculdade, é importante para colher os frutos no futuro, com o atendimento diário da população. Além disso, muitos dos nossos formandos não ficam apenas na Grande Vitória, eles vão para o interior e, às vezes, até para fora do Estado”, comenta.

Patrícia explica que a nota só é aplicada pelo MEC depois de algumas etapas. A comissão avaliadora do MEC observa o projeto pedagógico, o corpo docente e a infraestrutura. Após dois dias de visita e reuniões com alunos e professores, a avaliação é finalizada. Por isso, de acordo com a coordenadora do curso de Odontologia, é importante existir uma coerência entre todos os setores da faculdade.

NOVA CLÍNICA VETERINÁRIA

Já em funcionamento, a unidade presta serviços para a comunidade, além de ser um centro de aprendizado prático para os alunos do curso de Medicina Veterinária. Crédito: Multivix/Divulgação

Falando em infraestrutura e tecnologia, os investimentos não ficam restritos apenas à área de Odontologia. No último mês de outubro, a Multivix inaugurou uma clínica veterinária, em Vitória, com quatro consultórios, salas para cirurgias, farmácia, espaço para internação de gatos e cachorros separadamente, ambiente próprio para esterilização, entre outros espaços.

Já em funcionamento, a unidade presta serviços para a comunidade, além de ser um centro de aprendizado prático para os alunos do curso de Medicina Veterinária da faculdade.

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