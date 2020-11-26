Grupo do ES investe em excelência no ensino e celebra resultados

Além da graduação, Multivix oferece mais de 120 cursos de pós-graduação EAD Crédito: Multivix/Divulgação

O ensino superior é um caminho escolhido na busca por uma vida financeiramente mais estável. Profissionais com graduação e pós-graduação, comprovadamente, têm mais oportunidades de emprego, cargos melhores e salários até 118% mais altos. Mas quais atributos uma boa instituição deve ter para satisfazer aos anseios dos futuros alunos e formar bons profissionais para o mercado?

Para o gerente corporativo de Marketing e Inovação da Faculdade Multivix, Giulianno Bresciani, o tempo de mercado, o corpo docente especializado, o custo-benefício, as notas fornecidas pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e a grande oferta de cursos são alguns diferenciais da Multivix.

"São mais de 20 anos de experiência, transformando vidas. Durante esse tempo, a Multivix já formou milhares de profissionais de excelência por todo o Brasil, que conquistaram espaços de respeito e alcançaram uma carreira de sucesso. A instituição oferece mais de 90 cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, além de mais de 120 cursos de pós-graduação EAD 100% on-line", contou Bresciani.

Segundo o gerente corporativo de Marketing e Inovação da Faculdade Multivix, Giulianno Bresciani, há uma grande oferta de bolsas, financiamentos estudantis e descontos exclusivos que tornam o ingresso mais acessível ao ensino superior Crédito: Multivix/Divulgação

Distribuídos em nove unidades, os cursos da Multivix são destaque em nível estadual e nacional, impulsionados por seu desempenho de ponta no ranking dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior, do MEC.

De acordo com o gerente corporativo, as graduações de Direito e de Farmácia oferecidas pela instituição estão em primeiro lugar na listagem nacional; a de Administração se posiciona em segundo; e os cursos de Educação Física, Psicologia e Medicina Veterinária estão na terceira colocação entre todos os estabelecimentos de ensino particulares do país.

Diversos auxílios facilitam o acesso aos cursos, ampliando oportunidades para os capixabas experimentarem um ensino de referência. A excelência dos cursos é uma enorme vantagem da faculdade, mas é importante ressaltar também que existe uma grande oferta de bolsas, financiamentos estudantis e descontos exclusivos, tornando o ingresso mais acessível ao ensino superior. Antes mesmo do processo seletivo, já fornecemos um suporte gratuito a quem tem interesse, como o portal Descomplicando o Enem. Com ele, o futuro estudante tem acesso ao Teste de Carreiras, que possibilita a identificação da profissão ideal com a ajuda de um game, além de cursos preparatórios para o Enem, simulado de redação, simulado de prova do vestibular, e-books sobre cursos e carreiras, vídeos de profissões, entre outros.

Tempo de mercado, corpo docente especializado e custo-benefício estão entre as principais vantagens da Multivix Crédito: Multivix/Divulgação

Outro ponto que não pode ser deixado de lado é a metodologia de ensino adotada pela Multivix: uma aprendizagem dinâmica de teoria aliada à prática, com infraestrutura moderna e ensino tecnológico. A gerente de RH Corporativo da instituição, Licia Assbu, confia nesses diferenciais para sustentar a Multivix no posto de maior instituição de ensino do Espírito Santo.

Segundo ela, a tecnologia é uma das aliadas da instituição para manter a liderança em diversos setores do mercado educacional. Os alunos contam com um aplicativo que permite reforçar as competências mesmo fora das aulas e dar continuidade ao estudo de qualquer lugar, além de receber e enviar atividades. E um outro ponto importante que nos deixa muito orgulhosos, uma biblioteca digital com mais de 20 mil títulos, contou.