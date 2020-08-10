5 dicas para escolher a carreira dos seus sonhos

Escolher a carreira dos sonhos é um passo importante, afinal, é justamente aquilo o que a pessoa, como profissional, irá fazer, por pelo menos uma boa parte de sua atuação no mercado de trabalho. Por isso, a importância de planejar bem o próprio futuro e não escolher um curso superior apenas por indicações de terceiros, ou mesmo porque parece ser algo fácil de fazer para se conseguir logo um diploma.
Com a velocidade das mudanças, que começam na vida pessoal e chegam até as estruturas de uma empresa, quando se fala em escolher uma carreira, é importante estar atento à movimentação do mercado e quais as especializações e habilidades que o futuro profissional precisa ter para se tornar bem-sucedido.
Segundo a gerente de Recursos Humanos da Multivix Licia Assbu, o autoconhecimento é uma das principais ferramentas para a escolha desse caminho. Autoconhecimento é poder. Busque se conhecer, identificar suas potencialidades, aquilo que mais gosta de fazer, o que te realiza. Peça feedbacks a pessoas próximas, pergunte quais são suas características mais marcantes, positivas e negativas, observa.
Quando a pessoa entende qual caminho ela quer seguir, fica mais fácil escolher uma área de atuação e as possíveis profissões que poderá exercer. Uma boa opção é fazer um teste vocacional. A Multivix, inclusive, disponibiliza um Teste de Carreiras para que o aluno possa entender mais sobre os seus anseios e quais profissões poderia escolher como carreira. Além disso, os alunos da instituição possuem um setor exclusivo de orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho, que é o Espaço Mais Oportunidades. Dentro dele está a central de Emprego e Estágios, onde o aluno encontra as melhores oportunidades para seu perfil e é preparado para os processos seletivos que surgem ao longo da faculdade.
Após se analisar e escolher a área profissional, o próximo passo é que o aluno comece a pensar nas áreas de atuação que são possíveis, sempre se vendo no futuro e analisando as suas escolhas. Além disso, é importante conversar com profissionais da área, afinal, ninguém melhor do que quem já está trabalhando para explicar as vantagens, as desvantagens, e o que a move a continuar naquela determinada carreira.
"Avalie o mercado, os caminhos, as áreas de atuação. Uma ótima dica é conversar com o coordenador de curso da área que almeja seguir carreira. Aqui na Multivix, nossos coordenadores de curso estão sempre dispostos a bater um papo e orientar todos na escolha da tão sonhada carreira"
E, por fim, pesquisar sobre a área escolhida, para entender todas as nuances daquela carreira, bem como saber as formas de se destacar na profissão escolhida, quais as empresas que mais contratam na área em que o aluno futuramente irá atuar e que especializações e cursos futuros serão necessários para que o profissional continue em destaque e evidência no mercado.
Conhecimento é algo que você levará sempre consigo e, de alguma forma, sempre irá te ajudar. Existem diversas pesquisas mostrando como um curso superior faz com que as pessoas consigam melhores salários ou ir mais longe na carreira. O mesmo acontece com as pós-graduações. Hoje não temos mais desculpa para não nos capacitarmos, disse Licia.