5 dicas para escolher a carreira dos seus sonhos

Os alunos da Multivix possuem o Espaço Mais Oportunidades, um setor exclusivo de orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho. Crédito: Multivix/Divulgação

Escolher a carreira dos sonhos é um passo importante, afinal, é justamente aquilo o que a pessoa, como profissional, irá fazer, por pelo menos uma boa parte de sua atuação no mercado de trabalho. Por isso, a importância de planejar bem o próprio futuro e não escolher um curso superior apenas por indicações de terceiros, ou mesmo porque parece ser algo fácil de fazer para se conseguir logo um diploma.

Com a velocidade das mudanças, que começam na vida pessoal e chegam até as estruturas de uma empresa, quando se fala em escolher uma carreira, é importante estar atento à movimentação do mercado e quais as especializações e habilidades que o futuro profissional precisa ter para se tornar bem-sucedido.

Segundo a gerente de Recursos Humanos da Multivix Licia Assbu, o autoconhecimento é uma das principais ferramentas para a escolha desse caminho. Autoconhecimento é poder. Busque se conhecer, identificar suas potencialidades, aquilo que mais gosta de fazer, o que te realiza. Peça feedbacks a pessoas próximas, pergunte quais são suas características mais marcantes, positivas e negativas, observa.

Quando a pessoa entende qual caminho ela quer seguir, fica mais fácil escolher uma área de atuação e as possíveis profissões que poderá exercer. Uma boa opção é fazer um teste vocacional. A Multivix, inclusive, disponibiliza um Teste de Carreiras para que o aluno possa entender mais sobre os seus anseios e quais profissões poderia escolher como carreira. Além disso, os alunos da instituição possuem um setor exclusivo de orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho, que é o Espaço Mais Oportunidades. Dentro dele está a central de Emprego e Estágios, onde o aluno encontra as melhores oportunidades para seu perfil e é preparado para os processos seletivos que surgem ao longo da faculdade.

Após se analisar e escolher a área profissional, o próximo passo é que o aluno comece a pensar nas áreas de atuação que são possíveis, sempre se vendo no futuro e analisando as suas escolhas. Além disso, é importante conversar com profissionais da área, afinal, ninguém melhor do que quem já está trabalhando para explicar as vantagens, as desvantagens, e o que a move a continuar naquela determinada carreira.

"Avalie o mercado, os caminhos, as áreas de atuação. Uma ótima dica é conversar com o coordenador de curso da área que almeja seguir carreira. Aqui na Multivix, nossos coordenadores de curso estão sempre dispostos a bater um papo e orientar todos na escolha da tão sonhada carreira" Licia Assbu - Gerente de Recursos Humanos da Multivix

E, por fim, pesquisar sobre a área escolhida, para entender todas as nuances daquela carreira, bem como saber as formas de se destacar na profissão escolhida, quais as empresas que mais contratam na área em que o aluno futuramente irá atuar e que especializações e cursos futuros serão necessários para que o profissional continue em destaque e evidência no mercado.

A Multivix possui 9 bibliotecas físicas e uma digital, com mais de 15 mil títulos, para ajudar os alunos a escolherem a profissão. Crédito: Multivix/Divulgação