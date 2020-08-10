Quais são os profissionais e cursos de graduação em alta no mercado?

Profissionais da faculdade Multivix elaboraram uma lista com as profissões que devem garantir vagas no mercado Crédito: Multivix/Divulgação

A escolha de uma carreira profissional é um momento de dúvidas para muitos estudantes, ou até mesmo para quem não está estudando, mas deseja realizar uma graduação e conquistar boa colocação no mercado de trabalho. Para fazer essa importante escolha, deve-se levar em consideração alguns fatores relevantes, como a remuneração, a disponibilidade de vagas no mercado, além de questões pessoais, como vocação para atuar na área desejada.

Medicina Veterinária e Helber afirma que no Espírito Santo a procura pelos cursos de graduação segue a tendência nacional. Na Multivix, o curso de Direito também é o mais procurado. Administração aparece em segundo lugar, seguido por Psicologia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica , Medicina, Fisioterapia, Odontologia Nutrição . O assessor acadêmico também destaca o curso de Biomedicina e demais cursos da área de saúde, que tiveram maior procura nos últimos anos.

"Desde antes da pandemia já se via um movimento em relação às profissões da área da saúde, o que pode ser atribuído à busca aumentada da população pela qualidade de vida. Com a pandemia, viu-se que essas profissões se destacaram e percebeu-se a conscientização e valorização da população em relação a esses profissionais. Creio que haverá um aumento da procura para os próximos anos." Helber Barcellos da Costa - Assessor acadêmico da Faculdade Multivix

Profissões que garantem vaga no mercado

Especialistas na área de educação acreditam que o avanço da tecnologia provoca mudanças constantes no modo de vida das pessoas, e isso vai pautar o mercado profissional nos próximos anos. Para auxiliar aqueles que ainda não decidiram a carreira que pretendem seguir, os profissionais da Faculdade Multivix elaboraram uma lista das profissões e áreas mais visadas pelas empresas, que devem garantir as melhores vagas de trabalho em um futuro próximo.

Os cursos superiores mais demandados no Brasil são direito, administração, engenharia civil e enfermagem Crédito: Multivix/Divulgação

Tecnologia da Informação

As empresas têm apostado em tecnologia para modernizar seus processos internos e manterem a competitividade. Neste sentido, o profissional de tecnologia da informação ganha espaço certo no mercado, já sendo muito requisitado atualmente.

Um profissional de T.I, com formação em Sistema de Informação, poderá trabalhar com segurança dos dados de empresas; prestar suporte técnico, além de programação de aplicativos, softwares, sites, entre outras atividades.

Marketing

A valorização da marca, dos produtos e serviços ofertados por uma empresa também é uma tendência de mercado. As empresas têm investido recursos e esforços nessa área.

Dentro do segmento, destaca-se o Marketing Digital, que consiste na produção de conteúdo para desenvolvimento da marca no ambiente online, com criação de blog, posts, campanhas e demais conteúdos para redes sociais.

Engenharia

O profissional de engenharia já é um dos mais requisitados no mercado de trabalho. A tendência para os próximos anos, segundo especialistas, é que o mercado continue com espaço para profissionais da área.

O engenheiro pode seguir diferentes segmentos: engenharia ambiental, civil, elétrica, de computação, de alimentos, entre outros. Por se tratar de uma profissão tradicional, o mercado é competitivo, por isso é necessário que o profissional seja devidamente qualificado para garantir uma vaga.

Medicina

O curso mais concorrido nos vestibulares permanece como tendência para os próximos anos, devido a constante necessidade de profissionais da saúde para atender as demandas da população, tanto no setor público, quanto privado.

O profissional formado em Medicina pode atuar como clínico geral, ou seguir carreira em diferentes áreas  como cardiologia, cirurgia plástica, dermatologia, entre outros - dependendo da especialização que escolher.

Administração

Um profissional de administração tem o domínio da gestão de uma instituição. Apesar de ser um profissional requisitado pelas empresas, muitos optam por fazer o curso com finalidade de focar na criação do próprio empreendimento, o que torna a graduação atrativa para muitos perfis de pessoas.