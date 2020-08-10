Quais são os profissionais e cursos de graduação em alta no mercado?

A escolha de uma carreira profissional é um momento de dúvidas para muitos estudantes, ou até mesmo para quem não está estudando, mas deseja realizar uma graduação e conquistar boa colocação no mercado de trabalho. Para fazer essa importante escolha, deve-se levar em consideração alguns fatores relevantes, como a remuneração, a disponibilidade de vagas no mercado, além de questões pessoais, como vocação para atuar na área desejada.
O assessor acadêmico da Faculdade Multivix Vitória, Helber Barcellos da Costa, explica que o curso de Direito é a graduação mais procurada do Brasil, com maior número de matrículas nas instituições de ensino superior. Em seguida aparecem os cursos de Administração, Engenharia Civil, Enfermagem, Pedagogia, Psicologia, Ciências Contábeis, Fisioterapia, Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Farmácia.
Helber afirma que no Espírito Santo a procura pelos cursos de graduação segue a tendência nacional. Na Multivix, o curso de Direito também é o mais procurado. Administração aparece em segundo lugar, seguido por Psicologia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Medicina, Fisioterapia, Odontologia, Medicina Veterinária e Nutrição. O assessor acadêmico também destaca o curso de Biomedicina e demais cursos da área de saúde, que tiveram maior procura nos últimos anos.
"Desde antes da pandemia já se via um movimento em relação às profissões da área da saúde, o que pode ser atribuído à busca aumentada da população pela qualidade de vida. Com a pandemia, viu-se que essas profissões se destacaram e percebeu-se a conscientização e valorização da população em relação a esses profissionais. Creio que haverá um aumento da procura para os próximos anos."
Profissões que garantem vaga no mercado
Especialistas na área de educação acreditam que o avanço da tecnologia provoca mudanças constantes no modo de vida das pessoas, e isso vai pautar o mercado profissional nos próximos anos. Para auxiliar aqueles que ainda não decidiram a carreira que pretendem seguir, os profissionais da Faculdade Multivix elaboraram uma lista das profissões e áreas mais visadas pelas empresas, que devem garantir as melhores vagas de trabalho em um futuro próximo.
Tecnologia da Informação
As empresas têm apostado em tecnologia para modernizar seus processos internos e manterem a competitividade. Neste sentido, o profissional de tecnologia da informação ganha espaço certo no mercado, já sendo muito requisitado atualmente.
Um profissional de T.I, com formação em Sistema de Informação, poderá trabalhar com segurança dos dados de empresas; prestar suporte técnico, além de programação de aplicativos, softwares, sites, entre outras atividades.
Marketing
A valorização da marca, dos produtos e serviços ofertados por uma empresa também é uma tendência de mercado. As empresas têm investido recursos e esforços nessa área.
Dentro do segmento, destaca-se o Marketing Digital, que consiste na produção de conteúdo para desenvolvimento da marca no ambiente online, com criação de blog, posts, campanhas e demais conteúdos para redes sociais.
Engenharia
O profissional de engenharia já é um dos mais requisitados no mercado de trabalho. A tendência para os próximos anos, segundo especialistas, é que o mercado continue com espaço para profissionais da área.
O engenheiro pode seguir diferentes segmentos: engenharia ambiental, civil, elétrica, de computação, de alimentos, entre outros. Por se tratar de uma profissão tradicional, o mercado é competitivo, por isso é necessário que o profissional seja devidamente qualificado para garantir uma vaga.
Medicina
O curso mais concorrido nos vestibulares permanece como tendência para os próximos anos, devido a constante necessidade de profissionais da saúde para atender as demandas da população, tanto no setor público, quanto privado.
O profissional formado em Medicina pode atuar como clínico geral, ou seguir carreira em diferentes áreas como cardiologia, cirurgia plástica, dermatologia, entre outros - dependendo da especialização que escolher.
Administração
Um profissional de administração tem o domínio da gestão de uma instituição. Apesar de ser um profissional requisitado pelas empresas, muitos optam por fazer o curso com finalidade de focar na criação do próprio empreendimento, o que torna a graduação atrativa para muitos perfis de pessoas.
Para a Diretora Acadêmica da Multivix, Eliene Penina, algumas profissões podem ter melhores chances, por conta da alta demanda no mercado de trabalho, mas o importante é o profissional ter uma formação superior de qualidade. "Independente da área escolhida, um profissional que busca estar sempre capacitado, irá se destacar. Além do ensino de qualidade reconhecido pelo MEC, a Multivix também se preocupa em oferecer a abertura para a empregabilidade, com um setor exclusivo de encaminhamento para estágios e empregos. Os alunos estão sempre amparados e preparados para uma carreira de sucesso."