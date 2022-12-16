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Empresa de energia solar do ES é referência com atendimento de qualidade

Com crescimento de 500% neste ano, VP Solar conquista o público capixaba oferecendo energia limpa e trazendo economia de até 95% na conta de luz

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 18:56

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 dez 2022 às 18:56
Branded VP Solar
Com mais de 80 representantes em todo o Estado e seis pontos de venda, a VP prima pela qualidade dos serviços e o atendimento Crédito: VP Solar/Divulgação
Onde tem sol, tem energia. Com essa sacada, a VP Solar surgiu e conquistou o mercado capixaba, oferecendo energia limpa e econômica por meio de painéis fotovoltaicos.
Com representantes de Norte a Sul do Espírito Santo – e na Região dos Lagos do Rio de Janeiro -, a empresa trabalha com instalação de energia solar para clientes residenciais, comércio, indústria e propriedades rurais e é referência em qualidade e atendimento.
Surgida em meio ao período de pandemia, a VP Solar registrou crescimento de mais de 500% neste ano. Em 2022, já vendeu cerca de 500 usinas solares e mais de 16 mil placas, com R$ 32 milhões em vendas. “Foi um salto de patamar muito rápido”, destaca Vinícius Allazio, sócio-proprietário.

O empresário elenca os benefícios trazidos pela energia solar, em especial a economia obtida desde o começo por quem adota a tecnologia em sua residência.
“O cliente tem a vantagem de ter energia limpa e economia desde o primeiro mês, numa economia de até 95% na conta. Se o cliente quiser financiar, em 100% das vezes, a parcela ficará menor do que o que ela pagaria em uma conta de energia. E melhor: sem sofrer com reajustes do governo.”
Com mais de 80 representantes em todo o Estado e seis pontos de venda, a VP prima pela qualidade dos serviços e o atendimento durante todas as fases do projeto.
“Eu sempre quis desenvolver um projeto como este e fico feliz de ver que nosso modelo funciona. Antes, tentei franquias, mas percebi que precisávamos encontrar o nosso lugar. Hoje oferecemos apenas os melhores módulos do mercado. Vendemos qualidade. E tudo pelo atendimento atencioso ao consumidor”, descreve Vinícius.
Branded VP Solar
Placas fotovoltaicas instaladas: economia de até 95% na conta de energia Crédito: VP Solar/Divulgação
Foi o caso de Ágata Lages Gava. A família dela construiu uma casa de alto padrão na Serra e decidiu apostar na energia solar após as contas virem muito altas. E não se arrependeu.
“Fez toda a diferença. Nossa economia chega a ser de R$ 800 no verão e R$ 300 no inverno, todos os meses. Fez toda a diferença. Fiquei feliz também pelo atendimento da VP Solar. Eles foram muito atenciosos, desde o momento da instalação até o pós-venda, quando tiraram todas as dúvidas e sanaram qualquer problema”.

Economia para todos os públicos

e acordo com pesquisa do IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), quatro em cada dez brasileiros consomem mais da metade da renda com contas de luz. A busca por economia fez a procura pelo serviço disparar.
De janeiro a setembro deste ano houve aumento de 46,1% no consumo de energia solar, de acordo com Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).
Vinícius Allazio lembra que a energia solar é um investimento lucrativo para qualquer pessoa que pague a partir de R$ 300 em sua conta. Essa é uma realidade não apenas de moradores das cidades como principalmente da zona rural.

“Cerca de 70% dos nossos clientes são do agro e se beneficiam muito dessa economia. O que estaria sendo gasto com energia pode ser revertido para investimentos em suas propriedades ou em seus negócios”, salienta.
Para tornar o projeto realidade, existem diversas linhas de crédito especial para a instalação, com até 90 dias para começar a pagar.
Com a alta na procura do serviço, a VP Solar tem planos de crescimento para 2023. “Pretendemos finalizar as lojas de Afonso Cláudio, Linhares e também de Macaé, somando ao todo nove lojas no Espírito Santo e no Rio, sempre oferecendo um atendimento diferenciado”, finaliza Vinícius.
Branded VP Solar
Existem linhas de crédito especial para a instalação de energia solar, com até 90 dias para começar a pagar Crédito: VP Solar/Divulgação

Conecte-se à VP Solar

  • WhatsApp: (27) 99847-0736
  • Site: www.vpsolar.com.br
  • Instagram: @vpsolar.eng

Centrais de Venda

  • Vitória
  • Santa Maria de Jetibá
  • Ibatiba
  • Venda Nova do Imigrante
  • Laranja da Terra
  • Ponto Belo

Curiosidades

  • 1 - A cada hora, o sol produz energia suficiente para abastecer 2.800 trilhões de lâmpadas.
  • 2 - Toda reserva de energia da Terra, como petróleo e gás natural, é comparada apenas a 3 semanas de energia solar disponível sobre a Terra.
  • 3 - A quantidade de energia solar sobre a Terra, em 40 minutos, equivale ao consumo total de energia de todos no planeta.

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