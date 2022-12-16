Empresa de energia solar do ES é referência com atendimento de qualidade

Com mais de 80 representantes em todo o Estado e seis pontos de venda, a VP prima pela qualidade dos serviços e o atendimento Crédito: VP Solar/Divulgação

Onde tem sol, tem energia . Com essa sacada, a VP Solar surgiu e conquistou o mercado capixaba, oferecendo energia limpa e econômica por meio de painéis fotovoltaicos.

Com representantes de Norte a Sul do Espírito Santo – e na Região dos Lagos do Rio de Janeiro -, a empresa trabalha com instalação de energia solar para clientes residenciais, comércio, indústria e propriedades rurais e é referência em qualidade e atendimento.

Surgida em meio ao período de pandemia, a VP Solar registrou crescimento de mais de 500% neste ano. Em 2022, já vendeu cerca de 500 usinas solares e mais de 16 mil placas, com R$ 32 milhões em vendas. “Foi um salto de patamar muito rápido”, destaca Vinícius Allazio, sócio-proprietário.

O empresário elenca os benefícios trazidos pela energia solar , em especial a economia obtida desde o começo por quem adota a tecnologia em sua residência.

“O cliente tem a vantagem de ter energia limpa e economia desde o primeiro mês, numa economia de até 95% na conta. Se o cliente quiser financiar, em 100% das vezes, a parcela ficará menor do que o que ela pagaria em uma conta de energia. E melhor: sem sofrer com reajustes do governo.”

Com mais de 80 representantes em todo o Estado e seis pontos de venda, a VP prima pela qualidade dos serviços e o atendimento durante todas as fases do projeto.

“Eu sempre quis desenvolver um projeto como este e fico feliz de ver que nosso modelo funciona. Antes, tentei franquias, mas percebi que precisávamos encontrar o nosso lugar. Hoje oferecemos apenas os melhores módulos do mercado. Vendemos qualidade. E tudo pelo atendimento atencioso ao consumidor”, descreve Vinícius.

Placas fotovoltaicas instaladas: economia de até 95% na conta de energia Crédito: VP Solar/Divulgação

Foi o caso de Ágata Lages Gava. A família dela construiu uma casa de alto padrão na Serra e decidiu apostar na energia solar após as contas virem muito altas. E não se arrependeu.

“Fez toda a diferença. Nossa economia chega a ser de R$ 800 no verão e R$ 300 no inverno, todos os meses. Fez toda a diferença. Fiquei feliz também pelo atendimento da VP Solar. Eles foram muito atenciosos, desde o momento da instalação até o pós-venda, quando tiraram todas as dúvidas e sanaram qualquer problema”.

Economia para todos os públicos

e acordo com pesquisa do IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), quatro em cada dez brasileiros consomem mais da metade da renda com contas de luz. A busca por economia fez a procura pelo serviço disparar.

De janeiro a setembro deste ano houve aumento de 46,1% no consumo de energia solar, de acordo com Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Vinícius Allazio lembra que a energia solar é um investimento lucrativo para qualquer pessoa que pague a partir de R$ 300 em sua conta. Essa é uma realidade não apenas de moradores das cidades como principalmente da zona rural.

“Cerca de 70% dos nossos clientes são do agro e se beneficiam muito dessa economia. O que estaria sendo gasto com energia pode ser revertido para investimentos em suas propriedades ou em seus negócios”, salienta.

Para tornar o projeto realidade, existem diversas linhas de crédito especial para a instalação, com até 90 dias para começar a pagar.

Com a alta na procura do serviço, a VP Solar tem planos de crescimento para 2023. “Pretendemos finalizar as lojas de Afonso Cláudio, Linhares e também de Macaé, somando ao todo nove lojas no Espírito Santo e no Rio, sempre oferecendo um atendimento diferenciado”, finaliza Vinícius.

Existem linhas de crédito especial para a instalação de energia solar, com até 90 dias para começar a pagar Crédito: VP Solar/Divulgação

Conecte-se à VP Solar

WhatsApp: (27) 99847-0736

Site: www.vpsolar.com.br

Instagram: @vpsolar.eng

Centrais de Venda

Vitória

Santa Maria de Jetibá

Ibatiba

Venda Nova do Imigrante

Laranja da Terra

Ponto Belo

Curiosidades