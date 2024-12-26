Energia solar lidera expansão de geração de energia limpa no Brasil e empresa do ES se destaca

Energia solar tem sido alternativa sustentável que mais cresce Crédito: Divulgação/VP Solar

A energia solar continua impulsionando o crescimento da geração de energia limpa no Brasil. Até outubro deste ano, 57,8% de todas as novas instalações de geração centralizada corresponderam à energia solar, de acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio, a tendência é que essa fonte de energia renovável continue crescendo, pois, além de contribuir para um futuro mais sustentável, com uma energia limpa e de qualidade, também traz vantagens econômicas aos seus usuários.

“A vantagem de investir em energia solar é que, hoje, ela traz, em média, um lucro mensal de 3% em comparação ao valor usual da tarifa de luz. E, caso o cliente na hora da compra faça um financiamento de três anos, ele irá recuperar o dinheiro investido em menos tempo, devido à queda no valor dos equipamentos, e terá garantia de funcionamento pelos próximos 30 anos, o que gera ainda mais economia”, afirma Allazio.

O alto potencial de crescimento se refletiu nas vendas deste ano da empresa, que já está no seu quarto ano de atuação. Em 2024, a média foi de 140 kits vendidos por mês. Com um crescimento acelerado e atuação em todo o Estado, a VP Solar conquistou, inclusive, o primeiro lugar no 15º Prêmio Marcas de Valor A Gazeta, que reconhece as empresas mais bem avaliadas pelos capixabas.

Para o futuro, Vinícius Allazio mantém o otimismo e planeja parcerias com órgãos públicos, visto que o tema tem sido foco de debates até mesmo na Câmara dos Deputados. Neste ano, foi criado o Projeto de Lei 318/24, que determina que pelo menos 80% da energia elétrica consumida pelos órgãos da administração pública federal deve ser fruto de fonte solar. No momento, a proposta ainda segue em análise na Câmara.

“Hoje, os governos perceberam o potencial de economia que a energia solar proporciona. Para 2025, nosso foco será atuar nas obras públicas, com o objetivo de chegar aos R$ 120 milhões de faturamento ao final do ano”, pontua.

Qualidade dos equipamentos é diferencial

Energia solar tem sido procurada por clientes que prezam sustentabilidade e economia Crédito: Divulgação/VP Solar

Em um ramo que cresce cada vez mais, manter a qualidade da instalação e equipamentos é a chave para se destacar no mercado. A VP Solar prevê uma garantia de serviços gratuitos de manutenção por um ano e a eficiência de suas placas solares pelo período de 30 anos.

“Todos os nossos projetos seguem um padrão, com todos os equipamentos organizados pelo tamanho e a ordem correta. Com isso, garantimos que o cliente não tenha problemas nos primeiros anos de instalação devido à qualidade do atendimento e produtos”, declara Allazio.

Para dar conta da demanda e do alto padrão de qualidade, a empresa conta com um quadro de quase 200 funcionários, divididos entre técnicos especializados na montagem e instalação dos painéis, sendo parte desses registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), representantes comerciais, especialistas em marketing e parceiros estratégicos.

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Empreendimentos já tem investido na energia solar pelo seu retorno financeiro Crédito: Divulgação/VP Solar