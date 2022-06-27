Contemporâneo e versátil, cimento queimado é tendência na decoração

Parede em cimento queimado garante contraste surpreendente para os ambientes Crédito: Freepik

Versátil e contemporâneo, o cimento queimado tem ganhado cada vez mais espaço na decoração. Esse efeito, que retrata um estilo industrial, devido a sua aparência “inacabada”, garante um toque extra de sofisticação a atualidade, podendo ser utilizado em projetos residenciais, corporativos ou comerciais.

O cimento queimado tem alta resistência, é fácil de limpar e combina facilmente com vários móveis, revestimentos e outros itens de decoração.

Quanto às cores, é claro que sempre tem espaço para o cinza, o branco e o preto, mas o efeito cimento queimado também está fazendo sucesso em outras tonalidades, como laranja, azul, cobre e vermelho.

ONDE APLICAR O CIMENTO QUEIMADO? Na Politintas é possível encontrar diversas marcas de cimento queimado para deixar a casa, o escritório, o comércio ou o consultório cheios de personalidade, desde o piso até as paredes, em áreas internas ou externas, secas ou molhadas.

Há várias opções, inclusive com aplicação bem fácil, para aqueles que gostam de colocar a mão na massa na hora de decorar os ambientes . Confira!

Opção confere requinte e modernidade aos espaços Crédito: iStock

Aplicação na parede

Cimento Queimado Cromanil: este é o produto mais indicado para quem pretende renovar o ambiente por conta própria, pois sua aplicação é muito simples e dispensa o uso de ferramentas profissionais.

O Cimento Queimado Cromanil já vem pronto para uso, ou seja, não é necessário misturar ou fazer nenhum tipo de diluição ou mistura antes de iniciar o trabalho. Basta abrir a lata e começar a fazer a aplicação, com a ajuda da esponja que já vem com o produto, sempre em movimentos circulares. Ele tem alto rendimento, pode ser aplicado em áreas internas e externas e está disponível em mais de 20 cores diferentes.

Suvinil Cimento Queimado: indicado tanto para ambientes externos quanto internos, tem acabamento natural fosco e seis opções de cores exclusivas. O produto já vem pronto para uso e sua consistência facilita a aplicação.

Cimento Queimado Dacapo Parede: argamassa industrializada de alta qualidade, fabricada com matérias-primas selecionadas. É indicado para revestimentos decorativos em superfícies secas de áreas internas e externas, acabamento em bases de reboco, gesso, gesso acartonado, placas cimentícias, concreto, superfícies seladas ou emassadas com acrílico (PVA).

Cimento Queimado Dacapo Áreas Molhadas e Fachadas: pode ser utilizado em paredes internas e externas, sendo ideal para superfícies em áreas molhadas, fachada, acabamento em bases de reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras.

Coral Decora Cimento Queimado: disponível em 12 cores, apresenta exclusiva tecnologia Paredes HD, que oferece uma textura em alta definição. Indicado para aplicação interna e externa (áreas cobertas).

APLICAÇÃO NO PISO

Suvinil Piso Cimento Queimado: pode ser aplicado em áreas que molham. Adere em vários tipos de piso, sendo ideal para áreas internas e externas. Tem alta resistência, evita o escorregamento e deixa o piso incrível, sem juntas pode ser aplicado em áreas que molham. Adere em vários tipos de piso, sendo ideal para áreas internas e externas. Tem alta resistência, evita o escorregamento e deixa o piso incrível, sem juntas

Cimento Queimado Dacapo Piso: pode ser utilizado em pisos internos e externos. Indicado para áreas secas e molháveis, acabamento em bases de contrapisos, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras.

APLICAÇÃO NA PAREDE, EM MÓVEIS E EM OBJETOS

Outra dica é utilizar o efeito cimento queimado em móveis ou objetos. Essa ideia é perfeita para quem deseja incluir na decoração apenas um detalhe, sem comprometer pisos e paredes.