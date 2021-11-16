Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Congresso promove debate multidisciplinar sobre inovações na saúde

Evento acadêmico de saúde da Multivix reuniu estudantes de Medicina e profissionais de diferentes áreas da saúde para discutir os avanços no setor
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 nov 2021 às 19:15

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 19:15

Multivix
A quinta edição do Congresso Acadêmico Cadom da Multivix reuniu, na última sexta-feira (12) e sábado (13), acadêmicos da área da saúde e palestrantes de diferentes frentes para debater inovação, empreendedorismo e combate à Covid-19. Crédito: Guilherme Ferrari
Atualmente, quando o assunto é saúde, também é preciso falar de inovação. Além dos desafios do setor, que segue em constante transformação, principalmente em tempos de pandemia, é primordial discutir o contexto contemporâneo para entender a importância de envolver os profissionais da área em debates multidisciplinares.
É nisso que acredita a faculdade Multivix. A quinta edição do Congresso Acadêmico Cadom da instituição de ensino superior reuniu, na última sexta-feira (12) e sábado (13), acadêmicos da área da saúde e palestrantes de diferentes frentes para debater inovação, empreendedorismo e combate à Covid-19, no Centro de Capacitação e Aperfeiçoamento Técnico do Espírito Santo (Cecates), na Praia do Suá, em Vitória.
“Saúde não é feita só de médicos. É preciso todos nós da área juntos. Então, promover a multidisciplinaridade é muito importante. Principalmente, quando falamos de inovação já que é necessário estar por dentro para andar junto e, às vezes, até na frente”, pontua a estudante do oitavo período de Medicina da Multivix, Carolina Coelho.
Multivix
Carolina Coelho é estudante do oitavo período de medicina da faculdade e participou pela segunda vez do congresso Crédito: Guilherme Ferrari
Participando do evento pela segunda vez, ela avalia a importância do congresso, organizado por alunos, para a formação individual. Isso porque os debates vão além do que se discute dentro da sala de aula e o foco inspiracional das palestras alimenta a paixão pela área.
Dessa forma, a integração entre diferentes cursos é um aspecto primordial quando a pauta é promover saúde. Um dos organizadores do congresso e também presidente do Centro Acadêmico de Medicina da faculdade, Bruno Nascimento Guedes, afirma que quanto mais cedo se incentivar a multidisciplinaridade, melhor será para a formação profissional e, consequentemente, para o paciente no futuro.
“O médico não consegue atuar sozinho. É preciso atuar com enfermeiros e fisioterapeutas, por exemplo. Todos os profissionais devem estar com o ‘mindset’ de que fazem parte de uma equipe e possuem o mesmo grau de importância”, destaca Guedes.
Multivix
O coordenador do curso de Medicina da Multivix, Pedro Onofre, deu uma palestra sobre o uso de tecnologia no tratamento de diabetes Crédito: Guilherme Ferrari
Segundo o coordenador do curso de Medicina da Multivix, Pedro Onofre, essa visão centralizada da figura do médico está ultrapassada. Isso porque o conhecimento mudou e, hoje, é possível investir na construção de um amanhã bem mais avançado. “Eventos como esse permitem que as ideias sejam irrigadas e, muito mais do que promover ciência, o congresso tem o poder de inspirar para mudanças”, destaca.
Por isso é importante compartilhar experiências e promover o diálogo. Tanto academicamente, quanto socialmente, por meio do poder público. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, foi um dos palestrantes do evento e defendeu o preparo da geração atual para os desafios do futuro.
“Vamos conviver com o Sars-Cov-2 por um bom tempo ainda. Mas precisamos entender que, possivelmente, a frequência de pandemias semelhantes a essa será maior. Então, não se pode perder em mente de que para o profissional dos próximos 30 anos serão exigidas competências distintas das que foram exigidas no passado”, ressalta.
Multivix
Ao final, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, foi presenteado por Bruno Nascimento Guedes, presidente do Centro Acadêmico de Medicina da Multivix. Crédito: Guilherme Ferrari
Além do secretário da Saúde, a programação da sexta-feira (12) incluiu palestras sobre empreendedorismo, novas tecnologias na reprodução assistida, internet das coisas, tratamentos de diabetes, gestão em saúde e Lean Healthcare.
Já no sábado, o evento seguiu discutindo telecirurgia, tecnologias 3D, inteligência artificial, vigorexia, sedentarismo, habilidades para o mercado atual, redes sociais, nutrigenética, design thinking, comunicação clínica e networking.

MULTIVIX 

Site

Central de atendimento

Instagram

Congresso promove debate multidisciplinar sobre inovações na saúde

Veja Também

Grupo do ES investe em excelência no ensino e celebra resultados

5 dicas para escolher a carreira dos seus sonhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

medicina Saúde Ensino Superior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados