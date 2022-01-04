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Centro de cirurgias robóticas do ES recebe certificação nacional

Além de garantir procedimentos menos invasivos, centro de cirurgias robóticas do Meridional Cariacica também está apto a especializar médicos na área de cirurgia robótica
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 jan 2022 às 10:26

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 10:26

O Hospital Meridional o único do Estado habilitado a formar cirurgiões nessa especialidade
O Meridional Cariacica agora está habilitado a formar cirurgiões nessa nova especialidade Crédito: Rede Meridional/Divulgação
Utilizar tecnologia em cirurgias garante tanto segurança quanto vantagens para a recuperação do paciente, já que as técnicas são menos invasivas e permitem movimentos mais precisos. Quem procura e precisa desse tipo de procedimento, agora pode encontrá-lo no Centro de Habilitação em Cirurgias Robóticas do Espírito Santo, localizado no Hospital Meridional Cariacica.
O local consiste em um espaço formador de profissionais aptos a aplicarem as técnicas. Chamada de Da Vinci Xi Surgical System, uma das mais modernas do mundo, ela permite ao médico responsável visualizar a área operatória com alta resolução, precisão e segurança, implicando em menos dor e uma recuperação mais rápida do paciente.
O centro foi vistoriado por uma comissão avaliadora do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) que concedeu o certificado de habilitação ao Hospital Meridional. Agora, o centro também pode formar cirurgiões nessa especialidade. 
Segundo o coordenador do programa de cirurgia robótica do Meridional, Gustavo Peixoto, esse reconhecimento abre um leque ainda maior de possibilidades para os profissionais do Espírito Santo e de outros Estados que têm interesse em se especializar na área.
Segundo o coordenador do programa, Gustavo Peixoto, isso fornece mais possibilidades para os profissionais do ES e outros Estados
Segundo o coordenador do programa, Gustavo Peixoto, isso fornece mais possibilidades para os profissionais do ES e outros Estados Crédito: Rede Meridional/Divulgação
“Uma cirurgia de grande porte continua sendo uma cirurgia de grande porte no robô, mas os efeitos colaterais são minimizados. Isso porque a tecnologia evita o manuseio das estruturas e permite pontos com mais delicadeza, o que é muito importante em diversas áreas, como a urologia, por exemplo”, destaca Peixoto.
De acordo com o urologista do Hospital Meridional Cláudio Borges, o cirurgião também opera em posições mais confortáveis e ergonômicas com a utilização de um console. “Conseguimos aplicar a tecnologia no tratamento de câncer de próstata, de rim, de bexiga e outras doenças benignas com excelentes resultados. Por isso, é importante oferecer esses tratamentos modernos aos pacientes.”
Para o cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Meridional Isaac Walker, com o surgimento de novos centros especializados no Brasil, o acesso a essas tecnologias pode ser democratizado, principalmente, porque antes o treinamento era feito apenas fora do país. Isso implica em mais cirurgiões treinados e pacientes beneficiados com técnicas mais eficazes.
“Na primeira etapa é feito um treinamento on-line. Depois, o médico passa para a fase de simulação, onde deve cumprir de 30 a 40 horas em equipamento específico que reproduz os problemas e possíveis intercorrências de uma cirurgia. Na etapa seguinte, o profissional é direcionado a uma clínica para observar pelo menos cinco cirurgias e participar de outras 10. Só então, mediante a supervisão de um tutor, ele é liberado para atuar sozinho até o estágio da proficiência”, explica.
Fruto de um investimento superior a R$ 25 milhões, o Centro de Robótica Meridional realiza procedimentos de bariátrica, hepatectomia (fígado), colectomia (intestino), histerectomia (retirada do útero), herniorrafia (hérnia) e outras operações complexas utilizando o método. Já foram realizadas mais de 300 cirurgias robóticas. 

HOSPITAL MERIDIONAL 

Endereço

Meridional Cariacica (R. Meridional, 200 - Alto Lage, Cariacica)

Site

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