Centro de cirurgias robóticas do ES recebe certificação nacional

Utilizar tecnologia em cirurgias garante tanto segurança quanto vantagens para a recuperação do paciente, já que as técnicas são menos invasivas e permitem movimentos mais precisos. Quem procura e precisa desse tipo de procedimento, agora pode encontrá-lo no Centro de Habilitação em Cirurgias Robóticas do Espírito Santo, localizado no Hospital Meridional Cariacica.
O local consiste em um espaço formador de profissionais aptos a aplicarem as técnicas. Chamada de Da Vinci Xi Surgical System, uma das mais modernas do mundo, ela permite ao médico responsável visualizar a área operatória com alta resolução, precisão e segurança, implicando em menos dor e uma recuperação mais rápida do paciente.
O centro foi vistoriado por uma comissão avaliadora do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) que concedeu o certificado de habilitação ao Hospital Meridional. Agora, o centro também pode formar cirurgiões nessa especialidade.
Segundo o coordenador do programa de cirurgia robótica do Meridional, Gustavo Peixoto, esse reconhecimento abre um leque ainda maior de possibilidades para os profissionais do Espírito Santo e de outros Estados que têm interesse em se especializar na área.
“Uma cirurgia de grande porte continua sendo uma cirurgia de grande porte no robô, mas os efeitos colaterais são minimizados. Isso porque a tecnologia evita o manuseio das estruturas e permite pontos com mais delicadeza, o que é muito importante em diversas áreas, como a urologia, por exemplo”, destaca Peixoto.
De acordo com o urologista do Hospital Meridional Cláudio Borges, o cirurgião também opera em posições mais confortáveis e ergonômicas com a utilização de um console. “Conseguimos aplicar a tecnologia no tratamento de câncer de próstata, de rim, de bexiga e outras doenças benignas com excelentes resultados. Por isso, é importante oferecer esses tratamentos modernos aos pacientes.”
Para o cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Meridional Isaac Walker, com o surgimento de novos centros especializados no Brasil, o acesso a essas tecnologias pode ser democratizado, principalmente, porque antes o treinamento era feito apenas fora do país. Isso implica em mais cirurgiões treinados e pacientes beneficiados com técnicas mais eficazes.
“Na primeira etapa é feito um treinamento on-line. Depois, o médico passa para a fase de simulação, onde deve cumprir de 30 a 40 horas em equipamento específico que reproduz os problemas e possíveis intercorrências de uma cirurgia. Na etapa seguinte, o profissional é direcionado a uma clínica para observar pelo menos cinco cirurgias e participar de outras 10. Só então, mediante a supervisão de um tutor, ele é liberado para atuar sozinho até o estágio da proficiência”, explica.
Fruto de um investimento superior a R$ 25 milhões, o Centro de Robótica Meridional realiza procedimentos de bariátrica, hepatectomia (fígado), colectomia (intestino), histerectomia (retirada do útero), herniorrafia (hérnia) e outras operações complexas utilizando o método. Já foram realizadas mais de 300 cirurgias robóticas.
HOSPITAL MERIDIONAL
Endereço
Meridional Cariacica (R. Meridional, 200 - Alto Lage, Cariacica)