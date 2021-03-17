Meridional abre novo hospital em Vitória com pronto-socorro 24 horas

Além dos serviços de obstetrícia e ginecologia, que serão mantidos, o novo pronto-socorro 24 horas já funciona com as especialidades de pediatria, ortopedia, clínica médica, cirurgia geral, entre outras. Crédito: Meridional Vitória/Divulgação

Falar de saúde tem sido, mais do que nunca, primordial. Por isso, a Rede Meridional inaugurou a primeira sede em Vitória, na Mata da Praia. O hospital agrega a maternidade Santa Úrsula ao grupo e passa a oferecer pronto-socorro 24 horas, setor de imagem, modernização dos leitos de UTI e centro cirúrgico. A nova unidade vai gerar, além da expansão física e de atendimento, vagas de emprego na região.

“Combinamos a localização no coração da Capital com a tradicionalidade da maternidade Santa Úrsula. Queremos oferecer todo o suporte que o paciente precisar sem a necessidade de transferi-lo”, explica a diretora-médica do Meridional Vitória, Thais Guzzo.

Além dos serviços de obstetrícia e ginecologia, que serão mantidos, o novo pronto-socorro 24 horas já funciona com as especialidades de pediatria, ortopedia, clínica médica, cirurgia geral, entre outras.

O setor de emergência do Meridional Vitória conta com uma área pediátrica. O espaço foi pensado para combinar o atendimento humanizado com um ambiente acolhedor. Crédito: Meridional Vitória/Divulgação

“Temos a premissa de buscar sempre a qualidade. Aliamos tecnologia com bons profissionais para um acompanhamento mais preciso e resultados com agilidade. O objetivo é garantir um atendimento médico com segurança”, afirma o diretor-executivo do Meridional Vitória, Fábio Frank.

Para isso, foram feitos investimentos iniciais de R$ 11 milhões. A nova unidade oferta procedimentos neurocirúrgicos inéditos no Espírito Santo e tem equipamentos de ponta, como o Microscópio M530 OHX Premium, o mais avançado do mundo para tratamento de doenças vasculares cerebrais e aneurismas.

Ainda neste ano, será inaugurado um outro prédio com um centro de especialidades médicas, centro de oncologia, laboratório e diagnósticos por imagem atendendo a diversas áreas, em frente ao Meridional Vitória. A Maternidade Santa Úrsula terá a ampliação dos leitos e centros cirúrgicos concluída em 2022.

“Acredito que nesse período de pandemia as pessoas têm pensado muito na importância da saúde. Não é preciso estar doente para procurar um médico. Nós teremos um novo hospital completo e com muita tecnologia, serviços de ambulatório e todas as especialidades, pronto para oferecer uma vida mais saudável”, pontua Thais Guzzo.

Desde fevereiro, para maior agilidade e precisão nos resultados, a unidade funciona com equipamentos de tomografia e dois aparelhos de raio X e ultrassom. Crédito: Meridional Vitória/Divulgação

NOVO CORONAVÍRUS

Pensando nisso, o novo pronto-socorro do Meridional Vitória já foi preparado para receber pacientes com suspeita ou diagnosticados com Covid-19.

“O fluxo é totalmente dividido em ambientes separados de pacientes sintomáticos. Para o tratamento pós-Covid, iremos oferecer o centro médico que vai somar todas as especialidades. Assim, será possível realizar um acompanhamento e tratar as possíveis sequelas”, explica Fábio Frank.

Os investimentos devem gerar, inicialmente, mais de 100 empregos. São vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem, corpo clínico, área administrativa, entre outras. Os interessados podem enviar currículos para o e-mail [email protected]

Nos próximos meses, será entregue um centro médico com 60 consultórios, ressonância magnética e novos equipamentos de imagem. Também será inaugurado um centro oncológico na unidade. Crédito: Meridional Vitória/Divulgação

HOSPITAL MERIDIONAL VITÓRIA