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Banestes financia até 90% do valor do imóvel com uma das menores taxas do mercado

O gerente de Crédito Imobiliário do Banestes explica quais os tipos de imóveis são possíveis de financiamento e quais os passos para adquirir a casa própria; assista ao vídeo completo a seguir
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 out 2024 às 18:06

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 18:06

Banestes hoje oferece uma das menores taxas do mercado, além de financiar até 90% do valor do imóvel, como apartamento padrão, imóveis empresariais tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, e lotes urbanizados. Inclusive, para imóveis que estão localizados fora do Espírito Santo.
O banco estadual registrou, no primeiro semestre de 2024, um aumento de 17,25% em relação ao mesmo período de 2023. Isso corresponde a R$ 2,53 bilhões na sua carteira de crédito.
Videocast Hub Imobi especial Talk Imóveis 2024 com o gerente de Crédito Imobiliário do Banestes, Ramillo Alves
O banco estadual registrou, no primeiro semestre de 2024, um aumento de 17,25% em relação ao mesmo período de 2023 Crédito: Reprodução
Para explicar mais sobre financiamento imobiliário e as oportunidades do mercado para quem quer comprar a casa própria, o gerente de Crédito Imobiliário do Banestes, Ramillo Alves, falou com o Videocast Hub Imobi especial Talk Imóveis 2024.
Veja, na íntegra a conversa no vídeo acima, ou, se preferir, acesse o Videocast Hub Imobi nas plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

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