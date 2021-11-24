Operações de crédito imobiliário no Banestes crescem 352%

Agência do Banestes: como banco dos capixabas, instituição foca oferecer as melhores condições do mercado Crédito: Banestes/ divulgação

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) alcançou um resultado histórico expressivo na concessão de crédito imobiliário em 2021. Somente no mês de setembro, o banco estadual obteve crescimento de 352% no volume de operações na modalidade, quando comparado ao mesmo período de 2020, enquanto o avanço geral do mercado, de acordo com dados do Banco Central do Brasil (Bacen), foi de 38,2%.

Na comparação do volume de operações realizadas de janeiro a setembro de 2020, em relação ao mesmo período de 2021, o Banestes apresentou evolução de 293%. O crescimento médio do mercado financeiro em geral foi de 96,30%, no mesmo período. Ainda, de janeiro a agosto de 2021, o banco do Estado evoluiu em estoque na carteira de crédito R$ 217 milhões.

O Banestes ocupa ainda o primeiro lugar em menor taxa nominal praticada para pessoas físicas no crédito imobiliário, entre todos os bancos do Brasil, no ranking do Banco Central. Os dados conferem à instituição financeira capixaba, portanto, uma posição de destaque no ranking de operações de crédito imobiliário, tanto em nível nacional quanto estadual. As informações podem ser consultadas em www.bcb.gov.br/

“Em um ano, fizemos o mesmo volume financeiro em operações que havíamos realizado em 10 anos”, destaca o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande. A estratégia de impulsionamento das operações de crédito imobiliário teve início em novembro de 2020.

“O Banestes realizou um movimento ousado e assertivo com foco em aproveitar o aquecimento do mercado de crédito imobiliário no Brasil. Foi um segmento que apresentou expressivo crescimento, mesmo diante da situação provocada pela pandemia da Covid-19. Anunciamos, no final de 2020, a menor taxa de crédito imobiliário do Brasil, com a melhor condição de parcelamento do mercado e, ainda, a possibilidade de financiar até 90% do valor do imóvel e utilizar o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Como banco dos capixabas, focamos oferecer as melhores condições do mercado e contribuir com o desenvolvimento econômico do Espírito Santo”, complementa.

Ao fato, o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Hugo Gaspar, complementa ainda as melhorias realizadas no processo de contratação. “Reduzimos pela metade o tempo de aprovação e liberação do crédito imobiliário e em 2022 nossa expectativa é liberar o crédito imobiliário no prazo máximo de 30 dias após a aprovação. Estamos bem próximos desta média. O foco é oferecer, além das melhores condições, a melhor experiência aos nossos clientes”, ressaltou.

Para 2022, a expectativa do banco é manter as melhores condições do mercado. “Estamos cada vez mais próximos dos atores que movimentam este segmento, como as construtoras, os corretores de imóveis e os correspondentes imobiliários”, afirma.

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