Videocast TecnoAgro: Banestes destina R$ 1 bilhão em crédito para produtores rurais no ES

Para ampliar a atividade, investir em maquinários e em inovação, para o aumento da produtividade de forma mais sustentável, produtores rurais do Espírito Santo podem contar com linhas de crédito especiais voltadas ao agronegócio. Um exemplo é o Banestes, que destinou R$ 1 bilhão para o Plano Safra 2024/2025. Para explicar como funciona e quem pode ter acesso a esses recursos, o gerente de Crédito Rural do banco, Fernando Alóquio, é o convidado deste episódio do Videocast TecnoAgro.