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Videocast TecnoAgro: Banestes destina R$ 1 bilhão em crédito para produtores rurais no ES

Neste episódio, o gerente de Crédito Rural do Banestes explica como ter acesso às linhas de crédito do banco para o agronegócio
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 ago 2024 às 19:09

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 19:09

Para ampliar a atividade, investir em maquinários e em inovação, para o aumento da produtividade de forma mais sustentável, produtores rurais do Espírito Santo podem contar com linhas de crédito especiais voltadas ao agronegócio. Um exemplo é o Banestes, que destinou R$ 1 bilhão para o Plano Safra 2024/2025. Para explicar como funciona e quem pode ter acesso a esses recursos, o gerente de Crédito Rural do banco, Fernando Alóquio, é o convidado deste episódio do Videocast TecnoAgro.
No bate-papo, ele explica como os produtores capixabas podem acessar essas linhas de crédito e os cuidados necessários para garantir o financiamento, além de destacar a importância estratégica do agro para o Banestes e vice-versa, evidenciando a sólida parceria que contribui para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.
Confira o episódio completo no vídeo acima.
O gerente de Crédito Rural do banco, Fernando Alóquio, é o convidado deste episódio do Videocast TecnoAgro
O gerente de Crédito Rural do banco, Fernando Alóquio, é o convidado deste episódio do Videocast TecnoAgro Crédito: Philipe Ferreira
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, realizado por A Gazeta, nos dias 28 e 29 de agosto, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

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