Saiba como fazer a portabilidade do salário para o Banestes

O Banestes é o único banco presente em todos os 78 municípios do Espírito Santo. Crédito: Banestes/Divulgação

Qualquer trabalhador que quiser receber o pagamento no banco de preferência pode fazer o serviço chamado de portabilidade de salário. No caso do Banestes, essa mudança é simples, realizada em poucos minutos de forma on-line, diretamente pelo aplicativo da instituição, disponível para smartphones Android e iOS.

Também é possível solicitar a portabilidade no atendimento de uma das agências do Banestes, que estão disponíveis em todos os 78 municípios do Espírito Santo.

A portabilidade de salário é um serviço gratuito que garante ao trabalhador o direito de escolher em qual instituição bancária deseja receber o seu salário. Não importa com qual instituição financeira a empresa ou órgão público tem contrato – todos podem optar por receber no banco que preferirem.

Veja no vídeo por que o Banestes é "Made In ES":

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PRAZOS

Assim que a portabilidade for solicitada, o banco de onde o pagamento vai migrar não pode impedir essa mudança e deverá efetivar o recebimento automático do salário no Banestes em até 10 dias.

A instituição financeira anterior, inclusive, é a responsável por formalizar a conclusão do procedimento de portabilidade.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, destaca que é importante ter um relacionamento com a instituição financeira para onde vai o salário.

“Os clientes que recebem o salário em sua conta Banestes desenvolvem um relacionamento ainda mais sólido com a instituição, o que favorece o acesso à condições especiais de produtos e serviços ofertados pelo banco. Ou seja, o cliente agrega ainda mais valor ao seu histórico de relacionamento com o Banestes”, explica.

A portabilidade pode ser realizada de forma simples e rápida, por meio do aplicativo do Banestes. Também é possível solicitar a mudança nas agências do banco. Crédito: Banestes/Divulgação

PORTABILIDADE NO APP

Para realizar a solicitação de portabilidade de salário direto do Aplicativo Banestes, basta que o cliente tenha o app devidamente instalado e, ao acessar, clique no ícone “Menu”.

Em seguida, basta clicar em “Serviços” e, logo após, escolher a opção “Portabilidade de Salário”. Por fim, basta que o cidadão preencha os dados solicitados (nome do empregador, CNPJ, banco de origem, tipo da conta, telefone de contato) e clique em “Avançar”.

Pronto. Em poucos minutos o trabalhador terá registrado o desejo de receber o seu salário pelo Banestes, sem nenhum custo adicional.

O passo a passo detalhado também está disponível no vídeo abaixo:

SOLUÇÕES ESPECIAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Os servidores públicos municipais, estaduais ou federais que optam por receber o salário via Banestes contam ainda com as melhores condições em crédito, produtos e serviços, além de vantagens exclusivas oferecidas pelo banco capixaba.

“Enquanto banco estadual, o Banestes já tem como tradição o atendimento personalizado em todo o Estado e também a oferta de produtos com condições diferenciadas a todos os capixabas. Neste momento, queremos fortalecer ainda mais o vínculo com nossos clientes servidores públicos que, sem dúvida, encontram no Banestes as melhores possibilidades de negócios. É dessa forma que alavancamos o desenvolvimento econômico do Espírito Santo”, reforça o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Os clientes contam, dentre outras vantagens, com isenção de uma anuidade dos cartões Banestes Visa. O Platinum do Banestes tem o melhor programa de pontuação do Brasil; descontos de até 20% em seguros; e créditos com descontos de até 40% nas categorias: crédito pessoal, financiamento de veículos, consignado, portabilidade de consignado e de antecipação da restituição do Imposto de Renda (IR).