5 opções gastronômicas para conhecer em food park de Vila Velha

No Blu Food Park, na Praia da Costa, em Vila Velha, é possível escolher da pizza neonapolitana à parrilla, em uma localização privilegiada de frente para a praia Crédito: Blu Food Park/Divulgação

Aos apreciadores da boa gastronomia de plantão que vivem em dúvida na hora de escolher algo saboroso para comer, a solução pode estar mais perto do que se imagina. No Blu Food Park, na Praia da Costa, em Vila Velha, é possível escolher da pizza neonapolitana à parrilla, em um ambiente descontraído e com uma localização privilegiada de frente para a praia.

Recém-reformado, o food park tem quatro contêineres de diferentes estabelecimentos gastronômicos e um espaço destinado para drinques e chopes artesanais. O melhor é que as opções atendem a todos os públicos. Do amante da carne até os vegetarianos, passando por variadas sobremesas, o Blu Food Park é uma boa opção para quem quer curtir um fim de tarde com a família ou um happy hour com os amigos.

Vamos fazer o pedido? Confira as opções:

CAVENDISH

Para os fanáticos por burger, a dica do Cavendish é o american, um delicioso smash duplo feito para matar a fome. Crédito: Cavendish/Divulgação

Conhecido por sempre fazer o simples bem feito, o Cavendish começou em 2016 com um food truck e em fevereiro de 2020 mudou de casa, ou melhor, para um contêiner, no Blu Food Park. Já famoso pelos hambúrgueres, no mesmo ano o estabelecimento decidiu investir em almoços executivos. Utilizando ingredientes e carnes da melhor qualidade, o espaço tem opções gastronômicas para uma refeição completa.

Segundo o proprietário Daniel Caus, quem visita o local não pode deixar de provar o ancho com tropeiro, um prato já clássico composto por ancho grelhado, linguiça de pernil, feijão tropeiro e acompanhado de batata frita artesanal, arroz branco e vinagrete. Para os fanáticos por burger, a dica é o american, um delicioso smash duplo feito para matar a fome.

“São bolinhas de carne prensadas na chapa. Isso cria uma película ao redor do hambúrguer em uma reação que se chama maillard. É nesse processo que se concentra o maior sabor da carne, já que toda a superfície entra em contato com a chama e cria uma crosta. Quando prensada na chapa, a carne forma pequenos buracos de evaporação que são preenchidos pelo american cheese (queijo produzido na casa). Já o ancho com tropeiro é um prato bem brasileiro. Um detalhe para se ressaltar, é que toda a batata frita produzida na casa é artesanal, feita todos os dias”, explica.

Mas quem opta pelo Cavendish também pode escolher entre as porções de entrada, como as hotwings (asinhas de frango) acompanhadas de creme gorgonzola e molho picante, hambúrgueres premium, além dos smashs, e sobremesas como o milk shake de oreo, disponível em edição limitada.

Aos vegetarianos de plantão, a notícia é boa: todos os lanches e pratos executivos do Cavendish podem ser trocados por hambúrguer do futuro sem nenhum adicional.

LA CUCHILLA

O cardápio do La Cuchilla vai da entrada à sobremesa, tudo na parrilla Crédito: Blu Food Park/Dilvugação

Carne na brasa é sinônimo de muito sabor, então que tal conhecer os cortes especiais na parrilla do La Cuchilla? O estabelecimento combina a tradição da culinária sulista com a experiência e formação no Uruguai do chef e proprietário, Luis Pereira.

Segundo ele, a principal diferença no preparo das carnes está na maneira de lidar com o fogo e o calor. Numa parrilla tradicional a brasa é formada ao lado e não embaixo da grelha, o que garante ainda mais sabor ao corte. Uma dica para comprovar a qualidade da carne é utilizar duas colheres. De acordo com o chef, se não cortar, então não serve.

Durante a semana, a casa tem um menu executivo, com carnes e acompanhamentos variados. De modo geral, o cardápio do La Cuchilla vai da entrada à sobremesa, tudo na parrilla. “Nas entradas, recomendamos o Choripan à La Cuchilla, um pão de sal coberto por uma massa feita com 100% de pernil suíno, salsa criolla à moda da casa e finalizado com nossa pasta de alho especial. Já entre os cortes, o mais pedido é o Ancho, contra-filé de dois dedos de altura com gordura entremeada, marmorizado e servido com farofa, cebola, alho, bacon e linguiça”, indica Luis Pereira.

Com a reforma do Blu Food Park, o estabelecimento trouxe novidades no cardápio como o French Hack de cordeiro, que são costeletas bem saborosas servidas com geleia de menta e frutas vermelhas, e o cupim defumado grelhado na parrilla. Esse segundo prato acompanha abóbora cabotiá recheada com bacon e três queijos: provolone, mussarela e parmesão. Combinação difícil de resistir!

PARZA

O Parza investe no conceito de pizza neonapolitana de longa maturação e fermentação, de até 72 horas, com baixos níveis de fermento Crédito: Blu Food Park/Divulgação

Já o caçula do Blu, o Parza é o local para quem gosta de massas e pizzas. Dos mesmos proprietários do Cavendish, o estabelecimento foi inaugurado este ano, mas já tem conquistado o coração (e o estômago) de quem frequenta o food park.

“Normalmente, em pizzarias mais tradicionais, as massas são fermentadas por apenas 4h, porque é colocada uma maior quantidade de fermento. Isso faz com que quando ela chegue ao organismo ele ainda esteja ativo, deixando a sensação de empacotamento. Aqui é diferente. Seguimos um conceito neonapolitano de pizza com longa fermentação e maturação, de até 72 horas. A massa que produzimos na terça feira, só será servida na sexta, porque utilizamos baixíssimos níveis de fermento para ficar ainda mais leve. Além da farinha e dos tomates pelados legitimamente italianos”, explica a proprietária Tainah Ferreira.

Além das pizzas e massas, o Parza combina o visual à beira-mar do food park com frutos do mar entre os pratos principais. No almoço é servido um salmão grelhado coberto por molho cítrico de limão siciliano, purê de batata, brócolis e tomate cereja tostados na manteiga.

Outro sucesso é o polvo tostado na manteiga de alho que também acompanha purê de batatas, tomates cerejas tostados, tapenade de azeitona preta, bacon, coentro e salsa fresca. Além, é claro, de pratos com muita carne e ingredientes selecionados.

COOKIE IT

Uma sobremesa de encher os olhos é a Supreme com uma camada de ganache, um cookie do sabor que preferir e uma bola de gelatto de vanilla Crédito: Blu Food Park/Divulgação

Para fechar a refeição, nada melhor do que uma sobremesa especial. Por isso, fãs de doce fiquem avisados: é melhor reservar um espacinho para provar os cookies artesanais do Cookie It, um dos destaques do Blu Food Park. Dentre as 20 opções de recheios, as que fazem mais sucesso são pistache, damasco, nozes, nutella e doce de leite.

Segundo o chef e proprietário Phelipe Veiga, a ideia é fazer releituras da receita clássica, sem perder a tradição. Por isso, ele investe em ingredientes de qualidade e muita técnica para criar a mistura perfeita de um cookie com a crosta crocante por fora, mas bem macio por dentro. Se você achou que não podia ficar ainda mais doce, um detalhe curioso é que o nome de todos os pratos do cardápio são em homenagem aos familiares de Phelipe, como a mãe e os sobrinhos.

“Uma sobremesa de encher os olhos é a Supreme. Ela é montada da seguinte forma: primeiro, uma camada de ganache que pode ser de chocolate branco, chocolate meio amargo ou doce de leite. Na sequência, um cookie do sabor que preferir. Sobre ele, uma generosa bola de gelatto de vanilla. Tudo finalizado com o toque de uma farofinha de paçoca, de oreo ou praliné de nozes”, explica.

TAP HOUSE E DRINQUES

O Blu Food Park reúne uma variedade de cervejas artesanais, vinhos e drinques para melhorar ainda mais a experiência Crédito: Blu Food Park/Divulgação

Não dá para aproveitar um happy hour ou todas essas opções gastronômicas sem uma bebida de acompanhamento. Do gin aos não alcoólicos, o Blu Food Park reúne uma variedade de cervejas artesanais, vinhos e drinques para melhorar ainda mais a experiência.

O sócio-proprietário do Blu Food Park Gabriel Cury explica que a área é independente dos outros estabelecimentos, que servem apenas pratos, hambúrgueres e sobremesas, porque o objetivo é oferecer qualidade com bebidas diferenciadas e exclusivas.

Além dos chopes artesanais da Big Step, ele recomenda um drinque autoral que fez em homenagem à irmã de 12 anos que mora no Sul do País. O “Mary” leva espuma de cereja e, assim como todos os outros drinques sem álcool, pode ser acrescido de vodca ou gin por um valor adicional.

No Blu Food Park, os clientes também podem experimentar o modelo de Tap House que permite o autosserviço e mais variedade de chopes. “Você faz um cartão, coloca uma carga e pode experimentar por qualquer uma das nossas oito torneiras de chope. É possível degustar todos os sabores de acordo com os créditos disponíveis, que também podem ser trocados por qualquer outro produto do bar, seja um refrigerante, seja um drinque”, explica. A primeira recarga tem como valor mínimo R$ 50.

BLU FOOD PARK

Recém-reformado, o food park tem quatro contêineres de diferentes estabelecimentos gastronômicos e um espaço destinado para drinques e chopes artesanais Crédito: Blu Food Park/Divulgação