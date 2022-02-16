Food park de Vila Velha é recomendado por capixaba em reality

Tábua de carne com vegetais, legumes braseados e batatas rústicas fez sucesso e foi parar em reality famoso Crédito: Blu Food Park/Divulgação

Na casa mais vigiada do Brasil, comida pode até virar motivo de voto, principalmente para quem está na xepa e precisa racionar as refeições junto dos outros participantes. Mas no último dia 1º de fevereiro, esse assunto não colocou fogo no parquinho. Pelo contrário, o tema foi uma carne na brasa legitimamente capixaba, do Blu Food Park, um espaço gourmet localizado em Vila Velha. A recomendação foi feita por um participante do Espírito Santo no maior reality show do país.

“Muito boa aquela carninha com vegetais. Gosto de almoçar durante a semana, porque tem um prato executivo com valor bem justo”, declarou o capixaba em conversa com outro participante, que também mora em Vila Velha.

Esse reconhecimento veio em boa hora: no dia 17 de fevereiro, o Blu Food Park completa dois anos de funcionamento. A ideia do espaço surgiu dos irmãos Gabriel e Bruno Cury que enxergaram a chance de dar utilidade a um imóvel do tio com uma localização privilegiada na Praia da Costa.

Para Gabriel Cury, a fala do participante foi um sinal de que todo o esforço desenvolvido pela equipe do empreendimento, desde colaboradores até demais parceiros, está no caminho certo.

No Blu Food Park, a refeição é completa, incluindo deliciosas sobremesas Crédito: Blu Food Park/Divulgação

“O Blu Food Park surgiu com a experiência adquirida em viagens, principalmente para Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, onde eu e meu irmão conhecemos diversos modelos de negócio similares. Utilizamos alguns desses projetos como base conceitual e ponto de partida para o desenvolvimento do espaço e, por fim, acrescentamos novas ideias para criar uma forma única de gerenciamento”, destaca.

Segundo ele, o objetivo é fornecer ao cliente uma experiência gastronômica diferenciada. São cinco opções diferentes de cozinhas e um sistema 100% autosserviço. Isso incentiva a interação genuína dos clientes com a essência e formato de um verdadeiro food park.

Food Park em Vila Velha virou assunto em reality e bombou nas redes Crédito: Blu Food Park/Divulgação

“Temos hambúrguer gourmet, churrasco, pizza, cookies, cafés, sobremesas e bebidas. Nosso critério é sempre atender às demandas por refeições, lanches e petiscos de fácil aceitação e satisfação com gostos refinados, mas a preços acessíveis”, afirma.

Para os apaixonados por carne, entre os pratos executivos, as opções vão desde filé mignon na brasa até ancho com feijão tropeiro. Legumes braseados e batatas rústicas também estão entre os pratos mais famosos.

Há também os tradicionais hambúrgueres premium, que podem ser pedidos tanto com carne bovina quanto com uma opção vegetariana sem custo adicional. E os amantes de pizza, não podem perder a oportunidade de conhecer as inúmeras opções e sabores.

Entre os pratos executivos, as opções vão desde filé mignon na brasa até ancho com feijão tropeiro Crédito: Blu Food Park/Divulgação

Mas não para por aí. No Blu Food Park, a refeição é completa e quem não abre mão de uma sobremesa depois do almoço pode encontrar cookies, muffins, panquecas braseadas, milk shakes, tortas e até um cafezinho para fechar a refeição com chave de ouro.

Para os próximos meses, a expectativa é de ampliar o espaço e melhorar a infraestrutura. Gabriel conta que o projeto já está em andamento e as obras devem ser iniciadas em breve.

“Temos compromisso com a qualidade em todos os setores de produção, sempre buscando o melhor para o nosso cliente. Foi assim que nos tornamos referência no atendimento ao turista pela Prefeitura de Vila Velha. Hoje temos um público sensacional, que faz questão de demonstrar o quanto curte compartilhar excelentes momentos no food park”, finaliza.

BLU FOOD PARK

No dia 17 de fevereiro, o Blu Food Park completa dois anos de funcionamento Crédito: Blu Food Park/Divulgação