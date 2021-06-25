Vagas abertas para dar aula em cursos de qualificação do ES

Os convocados vão assinar contrato temporário. A remuneração varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.998,52. As oportunidades são destinadas a profissionais que tenham nível médio ou superior. Os selecionados darão aula nas seguintes áreas de conhecimento: administração, ambiente e saúde / farmácia, automação industrial, estética, eventos, gastronomia, informática, língua estrangeira (inglês técnico), mecânica, modelagem do vestuário e produção de moda, rádio e TV e segurança do trabalho.