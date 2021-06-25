Vagas abertas para dar aula em cursos de qualificação do ES

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (Sectides) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professor habilitado para atuar no programa Qualificar ES. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de profissionais.
Os convocados vão assinar contrato temporário. A remuneração varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.998,52. As oportunidades são destinadas a profissionais que tenham nível médio ou superior. Os selecionados darão aula nas seguintes áreas de conhecimento: administração, ambiente e saúde / farmácia, automação industrial, estética, eventos, gastronomia, informática, língua estrangeira (inglês técnico), mecânica, modelagem do vestuário e produção de moda, rádio e TV e segurança do trabalho.
As inscrições estarão abertas das 10 horas do 28 de junho até as 17 horas de 5 de julho de 2021, no site www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas: inscrição e declaração de títulos; e convocação e comprovação de títulos. A validade do processo será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.