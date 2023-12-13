Ufes terá reserva de vagas em concursos para professores

Ufes, Vitória, ES Crédito: Ricardo Medeiros

A Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) vai ter reserva de vagas em concursos públicos e processos seletivos para professores efetivos, temporários e visitantes. Os percentuais de postos serão de 20% para a modalidade Pessoa Preta ou Parda (PPP) e 20% para a modalidade Pessoa com Deficiência (PCD).

A resolução que estabelece as cotas foi aprovada durante a sessão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), realizada na última sexta-feira (8).

De acordo com a instituição de ensino, o documento define que o total de vagas constantes para cada edital será de no mínimo três vagas, provenientes dos diferentes departamentos ou unidades equivalentes que compõem a estrutura organizacional da Universidade. Isso quer dizer que os editais poderão ser abertos somente quando somarem o quantitativo de três vagas a serem ofertadas.

“Esta é uma medida que faz da Ufes uma universidade cada vez mais inclusiva e resgata uma dívida pelo tempo em que tivemos dificuldade de fazer a reserva de vagas para docentes na Universidade. Temos a expectativa de ainda promover mais avanços em oportunidades futuras”, destaca o reitor Paulo Vargas.

A pró-reitora de Gestão de Pessoas, Josiana Binda, avalia que a resolução é um passo importante para a Ufes, como compromisso e incentivo às ações afirmativas nas seleções para docente. Segundo ela, muitas universidades já iniciaram esse processo, que é de muito aprendizado por ser de complexa operacionalização.

“Novos avanços virão com a revisão de Lei de Cotas para concursos, e a instituição está atenta para continuar esse debate e avançar cada vez mais nessa pauta que é tão importante”, afirma.

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) vai orientar os departamentos sobre as etapas das seleções e como operacionalizar o normativo aprovado.

Durante a reunião, também foram apresentadas recomendações, como a realização de ações educativas à comunidade acadêmica, no intuito de orientar e tornar o processo de autodeclaração o mais fiel possível à realidade do corpo docente da Ufes; o incentivo à adoção de medidas afirmativas pelos cursos de pós-graduação da Universidade; a execução de ações de orientação às chefias e aos corpos técnicos envolvidos na realização de concursos para a adequada aplicação da resolução; e a revisão das resoluções que normatizam os certames e seleções para professores na instituição de ensino.