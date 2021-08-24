Ufes adia provas de concurso público para dezembro

As provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos do concurso público para servidores efetivos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram adiadas para dezembro. Com isso, os candidatos aos cargos de nível médio e técnicos farão os testes no dia 5, enquanto que os de nível superior no dia 19 do último mês do ano. Inicialmente, os exames seriam realizados em setembro.
O certame visa preencher 45 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66. já somado ao auxílio-alimentação. O concurso registrou 16.207 inscrições.
Conforme comunicado, a mudança se deve à necessidade de adequação das instalações físicas, que estão ocorrendo na instituição para viabilizar o retorno seguro e gradual às atividades presenciais, observando as normas de biossegurança orientadas pelo Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes. A iniciativa tem como objetivo realizar as provas de forma segura para os candidatos.
Os locais de prova serão divulgados em breve. Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no endereço eletrônico da instituição.