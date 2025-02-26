Tribunal de Justiça do ES lança edital de concurso para cartórios

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Tribunal de Justiça do Espírito Santo lançou edital de abertura de concurso público para outorga de delegações de notas e de registro (cartórios). São 150 vagas, sendo 100 oportunidades para ingresso por provimento e 50 para remoção.

Do total de oportunidades, 20% dos postos são reservados para negros, 10% para pessoas com deficiência e 5% para indígenas. A remuneração dos delegatários de serviços notariais e de registro vai depender das taxas cobradas por prestação de serviços, com base em valores fixados pela legislação.

Para participar do concurso, é necessário ter nível superior em Direito ou experiência de ao menos dez anos em serviço notarial ou de registro.

Já as oportunidades para remoção, por sua vez, são destinadas a titulares de serventias extrajudiciais no estado do Espírito Santo há, no mínimo, dois anos, conforme estabelece o edital.

Os interessados poderão se inscrever das 16 horas de 25 de abril até as 16 horas do dia 26 de maio, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 450.

O concurso contará com seis etapas. Na primeira, haverá prova objetiva que está marcada para 27 de julho, em Vitória, pela manhã (ingresso por remoção) e à tarde (ingresso por provimento).

O teste terá 100 questões sobre: direito notarial e registral; direito civil; direito processual civil; direito empresarial; direito constitucional; direito administrativo; direito tributário; direito penal; direito processual penal; conhecimentos gerais.