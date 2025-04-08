Tribunal de Justiça do ES abre seleção com salário de R$ 9 mil

Para participar, é necessário ter curso de graduação na área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) ou correlata (Análise de Sistemas, Engenharia correlata, etc), ou graduação em área diversa com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em área de TIC. Também será aceita a declaração de conclusão de curso na área de TIC ou correlata, desde que acompanhado de Histórico Escolar que constem disciplinas cursadas e respectiva carga horária.