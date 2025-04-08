Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Tribunal de Justiça do ES abre seleção com salário de R$ 9 mil
Nível superior

Tribunal de Justiça do ES abre seleção com salário de R$ 9 mil

Oportunidades são destinadas a contratação de profissionais de tecnologia da informação; inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 28 de abril

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 15:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 abr 2025 às 15:32
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 9.820,87, mais auxílio-alimentação de R$ 1.633,50. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
As oportunidades são para o cargo de analista judiciário temporário, distribuídas pelas seguintes áreas de atuação:
  • Desenvolvedor Full Stack (4)
  • Inteligência Artificial (2)
  • Inteligência Artificial Generativa (2)
  • Business Intelligence (2)
  • Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Suporte (cadastro)
  • Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Redes/Segurança (cadastro)
  • Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Banco de Dados (cadastro).
Para participar, é necessário ter curso de graduação na área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) ou correlata (Análise de Sistemas, Engenharia correlata, etc), ou graduação em área diversa com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em área de TIC. Também será aceita a declaração de conclusão de curso na área de TIC ou correlata, desde que acompanhado de Histórico Escolar que constem disciplinas cursadas e respectiva carga horária.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 28 de abril, no endereço eletrônico www.tjes.jus.br/selecaodt. Só será aceita uma inscrição por CPF, por área de atuação.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

LEIA MAIS

Presidente do TJES garante que aprovados em concurso vão ser nomeados

Ufes, Tribunal e Prefeituras: ES tem 13 concursos e seleções abertos

PM, Conab e Tribunal: mais de 12 mil vagas em concursos e seleções

15 concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

Como se preparar para o concurso público da Polícia Federal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos TJES Processo Seletivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados