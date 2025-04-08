Tribunal de Justiça do ES abre seleção com salário de R$ 9 mil

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 9.820,87, mais auxílio-alimentação de R$ 1.633,50. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
As oportunidades são para o cargo de analista judiciário temporário, distribuídas pelas seguintes áreas de atuação:
- Desenvolvedor Full Stack (4)
- Inteligência Artificial (2)
- Inteligência Artificial Generativa (2)
- Business Intelligence (2)
- Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Suporte (cadastro)
- Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Redes/Segurança (cadastro)
- Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Banco de Dados (cadastro).
Para participar, é necessário ter curso de graduação na área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) ou correlata (Análise de Sistemas, Engenharia correlata, etc), ou graduação em área diversa com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em área de TIC. Também será aceita a declaração de conclusão de curso na área de TIC ou correlata, desde que acompanhado de Histórico Escolar que constem disciplinas cursadas e respectiva carga horária.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 28 de abril, no endereço eletrônico www.tjes.jus.br/selecaodt. Só será aceita uma inscrição por CPF, por área de atuação.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.