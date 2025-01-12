Sesa, MPU e Hucam: quase 18 mil vagas em concursos e seleções

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Na mesma data também terminam as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Fundão. As oportunidades são para pedagogos, com carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais de trabalho. O salário chega a R$ 4,6 mil.