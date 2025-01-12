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184 editais

Sesa, MPU e Hucam: quase 18 mil vagas em concursos e seleções

Oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 18:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jan 2025 às 18:09
Hospital Universitário
Hospital das Clínicas vai selecionar novos servidores Crédito: Ricardo Medeiros
A semana começa com 184 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país, que somam quase 18 mil vagas em cargos efetivos e temporários, além da formação de cadastro de reserva. Os postos podem ser disputados por profissionais de todos os níveis de escolaridade.
As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para quatro processos seletivos simplificados para a contratação de médicos e profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.648 a R$ 11.676. As inscrições podem ser feitas até as 10 horas de 15 de janeiro.
Ministério Público da União (MPU) vai contratar 152 servidores efetivos. As oportunidades são para cargos de técnico e analista, ambos destinados a quem tem nível superior. Há postos em todo o país, inclusive no Espírito Santo. O salário é de até 13,9 mil. As inscrições começam nesta segunda-feira (13) e seguem até 27 de fevereiro.
Sesa, MPU e Hucam: quase 18 mil vagas em concursos e seleções
Já as inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que administra 45 hospitais universitários, seguem até 20 de janeiro. A oferta é de 545 vagas efetivas imediatas, nas áreas administrativa, assistencial e médica. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62. No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes).
Prefeitura de Piúma está com inscrições abertas para o processo seletivo de 97 profissionais temporários. O salário é de R$ 1.642. O prazo para garantir a participação na seleção termina nesta terça-feira, 14 de janeiro.
Na mesma data também terminam as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Fundão. As oportunidades são para pedagogos, com carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais de trabalho. O salário chega a R$ 4,6 mil.
E os interessados em ingressar no quadro geral da Prefeitura de Cariacica têm apenas uma semana para se inscrever no concurso com 452 vagas e salário de até R$ 7,8 mil.

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