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Níveis médio e superior

Sedu do ES prepara concurso público com 1.290 vagas

Serão 290 oportunidades para o cargo de agente de suporte educacional, 60 para pedagogos e 940 para professores; edital está previsto para ser publicado até o final do ano

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 11:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 out 2024 às 11:21
Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

Correção

24/10/2024 - 8:23
Inicialmente, o texto trazia a informação de que o edital seria publicado até dezembro de 2023. O correto é 2024. A matéria foi atualizada. 
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir concurso público com 1.290 vagas em breve. A previsão é de que o edital de abertura da seleção seja divulgado até dezembro de 2024.
O quantitativo foi confirmado na publicação do contrato que oficializa a Fundação Carlos Chagas (FCC) como organizadora do certame. O documento consta no Portal Nacional de Contratações Públicas de 22 de outubro.
O vínculo entre a pasta e a banca será de um ano, ou seja, até outubro de 2025, para realização de todas as etapas da seleção que vai da publicação do edital até o resultado. O valor estimado da contratação é de R$ 5,4 milhões.
A oferta será de 290 oportunidades para o cargo de agente de suporte educacional, que exige o nível médio. A remuneração inicial é de R$ 2.661,13, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
O concurso terá ainda 60 postos para pedagogos e 940 para o cargo de professores das seguintes disciplinas: Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. A carga horária do magistério é de 25 horas. A remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.018,32, conforme a titulação do candidato.
A estimativa é de que o certame tenha 70 mil inscritos. Outra previsão listada no contrato é em relação à taxa de inscrição: R$ 70 para agente de suporte educacional e R$ 85 para professores e pedagogos.
É bom lembrar que as contratações estão previstas no orçamento estadual do próximo ano.
O projeto básico do concurso estabelece que os candidatos serão submetidos a prova objetiva e discursiva, para todos os cargos, e avaliação de títulos para o magistério.
O último concurso Sedu foi realizado em 2022, quando foram oferecidas 1.500 vagas, sendo 600 para agente de suporte educacional, 100 para pedagogos e 800 para professores. A banca organizadora, na ocasião, foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).

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