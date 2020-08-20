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Formação

Secretaria de Saúde abre vagas para profissionais de nível superior

Seleção será para médico, enfermeiros e cirurgiões-dentistas para atuarem como bolsistas do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 14:26
Oportunidades para médicos
Secretaria de Saúde abre 90 vagas para médicos Crédito: Pixabay
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas  atuarem no Componente de Provimento e Fixação de profissionais bolsistas do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde promovido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi).
A oferta é de 114 vagas. sendo 90 para médicos, 12 para enfermeiros e 12 para cirurgiões-dentistas. A bolsa para o aperfeiçoamento em Práticas Clínicas em Medicina de Família e Comunidade será de R$ 11.865, enquanto que para Atenção Primária à Saúde e Odontologia Clínica para Atenção Primária de R$ 3.500.
As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do 3 de setembro, em formulário eletrônico disponível no site www.selecao.es.gov.br.

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De acordo com o edital de abertura da seleção, os candidatos devem selecionar a área de atuação no Estado, entre as regiões de saúde: metropolitana (34 oportunidades), central (24), norte (15) e sul (41).
O Icepi funciona como uma escola de capacitação de profissionais da área da saúde. A formação está prevista na lei do Sistema Único de Saúde (SUS), que autoriza Estados e municípios a criarem a escola.

CONFIRA OS CARGOS

Vagas: 114
  • Cargos:
  • Médicos (90 vagas)
  • Enfermeiros (12)
  • Cirurgiões-dentistas (12)
Inscrições: até as 16 horas do 3 de setembro, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.

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