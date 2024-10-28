Santa Teresa, Cariacica e Piúma: mais de 27 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 186 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 27 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para ocupar cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 35 mil.
Os candidatos poderão se inscrever para trabalhar nos governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
As inscrições para o certame da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) terminam nesta segunda-feira (28). Ao todo, são 9.486 vagas, sendo 3.511 imediatas e 5.975 para formação de cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 46 são destinadas ao Espírito Santo. A remuneração varia de R$ 2.429 a R$ 6.872.
Os interessados em atuar como servidor efetivo da Prefeitura de Piúma têm até quinta-feira (31) para garantir a participação no concurso. São 202 postos em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os ganhos chegam a R$ 4.141.
A Prefeitura de Cariacica tem inscrições abertas até o dia 14 de novembro. O concurso tem como objetivo contratar 137 servidores para o magistério. A remuneração é de R$ 2,7 mil a R$ 4,7 mil, conforme a titulação do candidato.
Já o certame da Prefeitura de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, vai preencher 62 vagas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil, somando os ganhos iniciais, auxílio-alimentação e adicional de produtividade. O prazo segue até o dia 21 de novembro.