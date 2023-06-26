Quase 40 mil vagas abertas em 217 concursos e seleções em todo o país

Há postos de trabalho como servidores efetivos e temporários em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.

A remuneração pode chegar a R$ 33.924,93 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O certame tem como objetivo formar cadastro de reserva para o cargo de juiz substituto. As inscrições seguem até 13 de julho.