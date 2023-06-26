Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Quase 40 mil vagas abertas em 217 concursos e seleções em todo o país
Carreira pública

Quase 40 mil vagas abertas em 217 concursos e seleções em todo o país

Remuneração pode chegar a R$ 33.924,93 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; no Espírito Santo, a Secretaria de Justiça lançou edital para temporários
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jun 2023 às 07:13

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 07:13

Quase 40 mil vagas estão abertas em 217 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Podem participar profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar no serviço público.
Há postos de trabalho como servidores efetivos e temporários em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
A remuneração pode chegar a R$ 33.924,93 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O certame tem como objetivo formar cadastro de reserva para o cargo de juiz substituto. As inscrições seguem até 13 de julho.
Sejus contará inspetores temporários em breve
Sejus contará inspetores temporários em breve Crédito: Sejus/Divulgação
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) lançou edital para contratar 125 inspetores penitenciários temporários. Os interessados podem se inscrever de 30 de junho a 10 de julho.
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas até 9 de julho para o concurso para novos servidores. São 64 chances com salários que variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.

LEIA MAIS 

Governo anuncia 4.436 novas vagas em concursos para 20 órgãos federais

Como se preparar para o concurso da Guarda Municipal da Serra

Como usar o ChatGPT para estudar para concursos públicos

Ufes abre concurso com 64 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Os 10 erros mais comuns cometidos por quem estuda para concurso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Sejus UFES Vagas (ES) Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados