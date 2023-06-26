Quase 40 mil vagas abertas em 217 concursos e seleções em todo o país

Quase 40 mil vagas estão abertas em 217 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Podem participar profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram trabalhar no serviço público.
Há postos de trabalho como servidores efetivos e temporários em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
A remuneração pode chegar a R$ 33.924,93 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O certame tem como objetivo formar cadastro de reserva para o cargo de juiz substituto. As inscrições seguem até 13 de julho.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) lançou edital para contratar 125 inspetores penitenciários temporários. Os interessados podem se inscrever de 30 de junho a 10 de julho.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas até 9 de julho para o concurso para novos servidores. São 64 chances com salários que variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.