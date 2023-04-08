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Preparação

Os 10 erros mais comuns cometidos por quem estuda para concurso

Deixar para estudar depois de sair o edital é uma das principais falhas que o candidato pode cometer ao se preparar para provas de processos seletivos

Diná Sanchotene

Repórter

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 19:58

Publicado em

08 abr 2023 às 19:58
Estudo para concurso público
Crédito: Freepik
Você é daqueles concurseiros que estuda todos os dias da semana, por várias horas, mas, ao fazer a prova, não consegue o desempenho esperado e vê escapar a tão sonhada aprovação? Pois, muitas vezes, isso pode ser consequência de alguns erros cometidos durante os estudos para o concurso público.
É bom lembrar que não há uma receita pronta sobre a melhor forma de se preparar para as provas. O que existe é o candidato saber escolher qual o melhor método para ele. Ainda assim, algumas falhas podem ocorrer nessa fase e que atrapalharão, e muito, o resultado final.
Uma delas é esperar a publicação do edital para, só então, começar a estudar, conforme informações da diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner. Confira, a seguir, outros erros apontados pela especialista e que são cometidos por candidatos. “A aprovação pode estar próxima, mas quem estuda para concursos não pode cometer estes equívocos de forma alguma”, destaca Ivone.

Principais erros ao estudar

01

Não fazer questões

Não adianta só ler o conteúdo, é necessário fazer questões, exercícios, para fixar o que foi estudado para a prova.

02

Não fazer resumos

Se você não fizer resumos, terá muita dificuldade de revisar todo o conteúdo da prova.

03

Dar mais importância ao tempo do que à qualidade de estudo

É melhor estudar 1h eficaz do que 10h distraído. Foque na qualidade.

04

Estudar só as matérias que você se identifica

Para ser aprovado, você precisa ir bem em todas as matérias. É preciso estudar todas da mesma forma.

05

Não planejar o seu estudo

Se você não planejar e controlar o que estuda, terá dificuldades em fechar o edital e terá um rendimento menor.

06

Não estudar seus erros

Sabe quando você vai mal em uma prova e quer esconder aquele resultado para sempre? Não faça isso! Veja qual foi o seu erro, estude-o e você não errará mais.

07

Deixar para estudar depois de sair o edital

Comece antes para ficar mais preparado para a prova! Você pode ter como base as regras do concurso anterior. 

08

Não descansar antes da prova

Para fazer uma boa prova, é importante que você esteja descansado para poder raciocinar, interpretar e relembrar os conteúdos.

09

Não fazer um ciclo de revisão

Para relembrar o conteúdo e garantir a sua aprovação, é fundamental que você faça revisões constantes.

10

Acreditar que não consegue

Para ser aprovado, você precisa acreditar em si mesmo, por isso, se dedique, dê o seu melhor e vá para a prova com a certeza da aprovação.

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