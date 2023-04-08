Os 10 erros mais comuns cometidos por quem estuda para concurso

01

Não fazer questões

Não adianta só ler o conteúdo, é necessário fazer questões, exercícios, para fixar o que foi estudado para a prova.

02

Não fazer resumos

Se você não fizer resumos, terá muita dificuldade de revisar todo o conteúdo da prova.

03

Dar mais importância ao tempo do que à qualidade de estudo

É melhor estudar 1h eficaz do que 10h distraído. Foque na qualidade.

04

Estudar só as matérias que você se identifica

Para ser aprovado, você precisa ir bem em todas as matérias. É preciso estudar todas da mesma forma.

05

Não planejar o seu estudo

Se você não planejar e controlar o que estuda, terá dificuldades em fechar o edital e terá um rendimento menor.

06

Não estudar seus erros

Sabe quando você vai mal em uma prova e quer esconder aquele resultado para sempre? Não faça isso! Veja qual foi o seu erro, estude-o e você não errará mais.

07

Deixar para estudar depois de sair o edital

Comece antes para ficar mais preparado para a prova! Você pode ter como base as regras do concurso anterior.

08

Não descansar antes da prova

Para fazer uma boa prova, é importante que você esteja descansado para poder raciocinar, interpretar e relembrar os conteúdos.

09

Não fazer um ciclo de revisão

Para relembrar o conteúdo e garantir a sua aprovação, é fundamental que você faça revisões constantes.

10

Acreditar que não consegue