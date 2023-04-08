Os 10 erros mais comuns cometidos por quem estuda para concurso

Você é daqueles concurseiros que estuda todos os dias da semana, por várias horas, mas, ao fazer a prova, não consegue o desempenho esperado e vê escapar a tão sonhada aprovação? Pois, muitas vezes, isso pode ser consequência de alguns erros cometidos durante os estudos para o concurso público.
É bom lembrar que não há uma receita pronta sobre a melhor forma de se preparar para as provas. O que existe é o candidato saber escolher qual o melhor método para ele. Ainda assim, algumas falhas podem ocorrer nessa fase e que atrapalharão, e muito, o resultado final.
Uma delas é esperar a publicação do edital para, só então, começar a estudar, conforme informações da diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner. Confira, a seguir, outros erros apontados pela especialista e que são cometidos por candidatos. “A aprovação pode estar próxima, mas quem estuda para concursos não pode cometer estes equívocos de forma alguma”, destaca Ivone.
Principais erros ao estudar
01
Não fazer questões
Não adianta só ler o conteúdo, é necessário fazer questões, exercícios, para fixar o que foi estudado para a prova.
02
Não fazer resumos
Se você não fizer resumos, terá muita dificuldade de revisar todo o conteúdo da prova.
03
Dar mais importância ao tempo do que à qualidade de estudo
É melhor estudar 1h eficaz do que 10h distraído. Foque na qualidade.
04
Estudar só as matérias que você se identifica
Para ser aprovado, você precisa ir bem em todas as matérias. É preciso estudar todas da mesma forma.
05
Não planejar o seu estudo
Se você não planejar e controlar o que estuda, terá dificuldades em fechar o edital e terá um rendimento menor.
06
Não estudar seus erros
Sabe quando você vai mal em uma prova e quer esconder aquele resultado para sempre? Não faça isso! Veja qual foi o seu erro, estude-o e você não errará mais.
07
Deixar para estudar depois de sair o edital
Comece antes para ficar mais preparado para a prova! Você pode ter como base as regras do concurso anterior.
08
Não descansar antes da prova
Para fazer uma boa prova, é importante que você esteja descansado para poder raciocinar, interpretar e relembrar os conteúdos.
09
Não fazer um ciclo de revisão
Para relembrar o conteúdo e garantir a sua aprovação, é fundamental que você faça revisões constantes.
10
Acreditar que não consegue
Para ser aprovado, você precisa acreditar em si mesmo, por isso, se dedique, dê o seu melhor e vá para a prova com a certeza da aprovação.