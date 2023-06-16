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Confira as oportunidades

Governo anuncia 4.436 novas vagas em concursos para 20 órgãos federais

Iniciativa busca preencher cargos vagos na administração pública, em órgãos ligados a 14 ministérios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2023 às 16:51

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 16:51

BRASÍLIA - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (16) a abertura de novos concursos públicos para órgãos federais ainda este ano. O objetivo é preencher 4.436 vagas, que contemplarão 20 órgãos ligados a 14 ministérios. O impacto orçamentário será de R$ 735 milhões anuais.
A lista inclui o preenchimento de 120 vagas no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e 100 no Inmetro, ainda este ano. 
Prédio do Ministério da Saúde, em Brasília
Prédio do Ministério da Saúde, em Brasília: 220 vagas em concurso Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse que a autorização para novos concursos é a maior dos últimos anos, e os quantitativos foram decididos com base em critérios como número de cargos vagos, aposentadorias projetadas para os próximos anos, estrutura do órgão (se ganhou ou perdeu atribuições) e impacto na prestação de serviços à população.
O preenchimento de vagas no serviço público é uma promessa do presidente, defensor da medida para repor cargos e suprir carências resultantes da falta de contratação nos últimos anos. Em abril, o petista afirmou que é preciso "ter gente atrás do balcão".

VEJA OS ÓRGÃOS CONTEMPLADOS

  • Ministério da Agricultura
  • Agente de atividades agropecuárias: 100
  • Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: 100
  • Auditor-fiscal federal agropecuário: 200
  • Técnico de laboratório: 40
  • Total: 440
  • Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)
  • Analista de ciência e tecnologia: 40
  • Tecnologista: 40
  • Total: 80
  • Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)
  • Analista administrativo: 137
  • Analista em reforma e desenvolvimento agrário: 446
  • Engenheiro agrônomo: 159
  • Total: 742
  • Ministério da Educação
  • Técnico em assuntos educacionais: 220
  • Total: 220
  • Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)
  • Pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais: 50
  • Total: 50
  • Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
  • Analista em ciência e tecnologia: 50
  • Total: 50
  • FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
  • Especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais: 100
  • Total: 100
  • ICMBio
  • Técnico ambiental: 50
  • Analista ambiental: 110
  • Total: 160
  • Ministério das Relações Exteriores
  • Oficial de chancelaria: 50 + 50 de cadastro de reserva
  • Total: 50 + 50 de cadastro de reserva
  • Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)
  • Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial: 40
  • Pesquisador em propriedade industrial: 40
  • Tecnologista em propriedade industrial: 40
  • Total: 120
  • Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia)
  • Analista executivo em metrologia e qualidade: 40
  • Pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade: 60
  • Total: 100
  • Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)
  • Analista administrativo: 50
  • Analista em infraestrutura de transportes: 50
  • Total: 100
  • ANM (Agência Nacional Mineral)
  • Especialista em recursos minerais: 24
  • Total: 24
  • MME (Ministério de Minas e Energia)
  • Administrador: 30
  • Total: 30
  • Ministério do Trabalho
  • Auditor-fiscal do trabalho: 900
  • Total: 900
  • CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)
  • Analista em ciência e tecnologia: 50
  • Total: 50
  • Censipam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia)
  • Tecnologista: 50
  • Total: 50
  • Ministério da Saúde
  • Tecnologista CPST e C&T: 220
  • Total: 220
  • Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)
  • Analista de gestão em saúde: 100
  • Pesquisador em saúde pública: 100
  • Tecnologista em saúde pública: 100
  • Total: 300
  • Carreiras transversais
  • Analista de infraestrutura: 300
  • Analista em tecnologia da informação: 300

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