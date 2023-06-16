Governo anuncia 4.436 novas vagas em concursos para 20 órgãos federais

BRASÍLIA - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (16) a abertura de novos concursos públicos para órgãos federais ainda este ano. O objetivo é preencher 4.436 vagas, que contemplarão 20 órgãos ligados a 14 ministérios. O impacto orçamentário será de R$ 735 milhões anuais.
A lista inclui o preenchimento de 120 vagas no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e 100 no Inmetro, ainda este ano.
A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse que a autorização para novos concursos é a maior dos últimos anos, e os quantitativos foram decididos com base em critérios como número de cargos vagos, aposentadorias projetadas para os próximos anos, estrutura do órgão (se ganhou ou perdeu atribuições) e impacto na prestação de serviços à população.
O preenchimento de vagas no serviço público é uma promessa do presidente, defensor da medida para repor cargos e suprir carências resultantes da falta de contratação nos últimos anos. Em abril, o petista afirmou que é preciso "ter gente atrás do balcão".
VEJA OS ÓRGÃOS CONTEMPLADOS
- Ministério da Agricultura
- Agente de atividades agropecuárias: 100
- Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: 100
- Auditor-fiscal federal agropecuário: 200
- Técnico de laboratório: 40
- Total: 440
- Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)
- Analista de ciência e tecnologia: 40
- Tecnologista: 40
- Total: 80
- Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)
- Analista administrativo: 137
- Analista em reforma e desenvolvimento agrário: 446
- Engenheiro agrônomo: 159
- Total: 742
- Ministério da Educação
- Técnico em assuntos educacionais: 220
- Total: 220
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)
- Pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais: 50
- Total: 50
- Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
- Analista em ciência e tecnologia: 50
- Total: 50
- FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
- Especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais: 100
- Total: 100
- ICMBio
- Técnico ambiental: 50
- Analista ambiental: 110
- Total: 160
- Ministério das Relações Exteriores
- Oficial de chancelaria: 50 + 50 de cadastro de reserva
- Total: 50 + 50 de cadastro de reserva
- Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)
- Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial: 40
- Pesquisador em propriedade industrial: 40
- Tecnologista em propriedade industrial: 40
- Total: 120
- Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia)
- Analista executivo em metrologia e qualidade: 40
- Pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade: 60
- Total: 100
- Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)
- Analista administrativo: 50
- Analista em infraestrutura de transportes: 50
- Total: 100
- ANM (Agência Nacional Mineral)
- Especialista em recursos minerais: 24
- Total: 24
- MME (Ministério de Minas e Energia)
- Administrador: 30
- Total: 30
- Ministério do Trabalho
- Auditor-fiscal do trabalho: 900
- Total: 900
- CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)
- Analista em ciência e tecnologia: 50
- Total: 50
- Censipam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia)
- Tecnologista: 50
- Total: 50
- Ministério da Saúde
- Tecnologista CPST e C&T: 220
- Total: 220
- Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)
- Analista de gestão em saúde: 100
- Pesquisador em saúde pública: 100
- Tecnologista em saúde pública: 100
- Total: 300
- Carreiras transversais
- Analista de infraestrutura: 300
- Analista em tecnologia da informação: 300