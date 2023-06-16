Governo anuncia 4.436 novas vagas em concursos para 20 órgãos federais

A lista inclui o preenchimento de 120 vagas no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e 100 no Inmetro, ainda este ano.

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse que a autorização para novos concursos é a maior dos últimos anos, e os quantitativos foram decididos com base em critérios como número de cargos vagos, aposentadorias projetadas para os próximos anos, estrutura do órgão (se ganhou ou perdeu atribuições) e impacto na prestação de serviços à população.