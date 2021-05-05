PRF libera consulta de locais de prova mesmo com concurso suspenso

Apesar do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estar suspenso pelo Justiça, o Cebraspe, empresa responsável pelo certame, disponibilizou nesta quarta-feira (5) a consulta dos locais de provas. Os exames estavam previstos para serem aplicados no próximo domingo (9) a partir das 14 horas.
A consulta deve ser feita de forma individual no sistema. Clique aqui para fazer a consulta.
Em comunicado, a banca informa que a AdvocaciaGeral da União está tomando as medidas cabíveis para que o concurso aconteça na data marcada. Nesta quarta, o órgão entrou com pedido de suspensão da liminar.
Uma ação popular, com pedido de liminar, pediu o adiamento dos testes por conta do agravamento da saúde pública do país. A Justiça acatou a solicitação suspendendo a realização.
O concurso da PRF oferece 1.500 vagas para candidatos com nível superior e carteira de habilitação.