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1.500 vagas

PRF libera consulta de locais de prova mesmo com concurso suspenso

Exames seriam aplicados no dia 9 de maio, a partir das 14 horas, mas foram suspensos por decisão da Justiça; governo tenta reverter julgamento

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 17:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2021 às 17:18
Espírito Santo recebe pacientes de Manaus infectados com Covid-19
A PRF chega ao Aeroporto para fazer a escolta das ambulâncias Crédito: Fernando Madeira
Apesar do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estar suspenso pelo Justiça, o Cebraspe, empresa responsável pelo certame, disponibilizou nesta quarta-feira (5) a consulta dos locais de provas. Os exames estavam previstos para serem aplicados no próximo domingo (9) a partir das 14 horas.
A consulta deve ser feita de forma individual no sistema. Clique aqui para fazer a consulta.
Em comunicado, a banca informa que a AdvocaciaGeral da União está tomando as medidas cabíveis para que o concurso aconteça na data marcada. Nesta quarta, o órgão entrou com pedido de suspensão da liminar.
Uma ação popular, com pedido de liminar, pediu o adiamento dos testes por conta do agravamento da saúde pública do país. A Justiça acatou a solicitação suspendendo a realização.
O concurso da PRF oferece 1.500 vagas para candidatos com nível superior e carteira de habilitação.

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