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Mais de 100 vagas

Prefeitura de Guarapari retoma concurso e marca prova para setembro

O candidato que não tiver mais interesse em participar da seleção poderá solicitar a restituição da taxa de inscrição; pedidos podem ser feitos até 28 de julho

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 13:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jul 2021 às 13:26
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari retoma concurso que estava suspenso por conta da pandemia Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Guarapari retomou o concurso público que estava suspenso desde dezembro do ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, as provas objetivas têm nova data e serão aplicadas em 12 de setembro. O certame oferece 101 vagas, distribuídas por 39 cargos. Também haverá a formação de cadastro de reserva.
De acordo com o edital, não haverá abertura de novas inscrições. Os candidatos que não tiverem mais interesse em permanecer na disputa podem solicitar a restituição da taxa de inscrição de R$ 60 até 28 de julho de 2021, no site da Gualimp, empresa organizadora.
Conforme o novo cronograma, o resultado final será publicado no dia 24 de novembro.
O concurso da Prefeitura de Guarapari oferece oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, de acordo com a organizadora, foram inscritos 8.720 candidatos. A remuneração varia entre R$ 1.045 e R$ 2.219,35.

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