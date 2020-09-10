Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Cariacica vai abrir 256 vagas na área da Saúde
Processo seletivo

Prefeitura de Cariacica vai abrir 256 vagas na área da Saúde

Regras para contratação será divulgada nas próximas semanas; oportunidades serão para cargos de vários níveis de escolaridade e salários podem chegar a R$ 2,5 mil

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 17:04
Oportunidades para médicos
Seleção terá oportunidades para médicos, enfermeiros, agentes comunitários, entre outras  Crédito: Pixabay
Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área da Saúde. A oferta será de 256 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade e os salários poderão chegar a R$ 2,5 mil. Os critérios da seleção serão publicados nas próximas semanas.
As oportunidades serão para auxiliar administrativo, agente comunitário de saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, técnico de enfermagem, assistente social, farmacêutico, farmácia bioquímica e técnico de enfermagem área de atuação vacinação.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), as contratações serão temporárias e foram autorizadas Câmara de Vereadores da cidade. A lei de complementar 092 foi publicada no Diário Oficial de Cariacica nesta quinta-feira (10).
Os profissionais vão atender às demandas das unidades de saúde e também, do equipamento de Flexal II, que atuará como unidade básica de saúde da família e Pronto Atendimento 24h.

Veja Também

Hospital Estadual abre oportunidades na área de enfermagem

As contratações serão temporárias pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria da Saúde.

CONFIRA OS CARGOS

  • Auxiliar Administrativo 
  • Vagas: 40
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 1.045,00
  • Agentes Comunitários de Saúde 
  • Vagas: 56
  • Carga horária:  40 horas
  • Remuneração: R$ 1.400,00
  • Médicos 
  • Vagas: 30
  • Carga horária: 20 horas
  • Remuneração:  R$ 2.576,04
  • Enfermeiros 
  • Vagas: 20 
  • Carga horária: 30 horas
  • Remuneração: R$ 2.115,93
  • Psicólogos 
  • Vagas:
  • Carga horária: 30 horas
  • Remuneração:  R$ 2.115,93
  • Técnicos de Enfermagem 
  • Vagas: 60 
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 1.118,58
  • Assistente Social 
  • Vagas:
  • Carga horária: 30 horas
  • Remuneração: R$ 1.789,74
  • Farmacêutico 
  • Vagas: 7
  • Carga horária: 30 horas 
  • Remuneração: R$ 2.115,93
  • Farmácia bioquímica 
  • Vagas:
  • Carga horária: 30 horas
  • Remuneração: R$ 2.115,93
  • Técnico de Enfermagem área de atuação vacinação
  • Vagas: 20
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 1.118,58

Veja Também

Prefeitura da Serra vai retomar concurso após a pandemia

Governo federal prevê mais de 53 mil vagas em concursos em 2021

Concursos federais escapam de cortes e devem abrir 11 mil vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares
A abordagem foi feita em Bento Ferreira após a mulher pedir ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro
Homem é preso pela Guarda de Vitória após ser flagrado perseguindo a ex em Bento Ferreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados