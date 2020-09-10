Prefeitura de Cariacica vai abrir 256 vagas na área da Saúde

A Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área da Saúde. A oferta será de 256 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade e os salários poderão chegar a R$ 2,5 mil. Os critérios da seleção serão publicados nas próximas semanas.
As oportunidades serão para auxiliar administrativo, agente comunitário de saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, técnico de enfermagem, assistente social, farmacêutico, farmácia bioquímica e técnico de enfermagem área de atuação vacinação.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), as contratações serão temporárias e foram autorizadas Câmara de Vereadores da cidade. A lei de complementar 092 foi publicada no Diário Oficial de Cariacica nesta quinta-feira (10).
Os profissionais vão atender às demandas das unidades de saúde e também, do equipamento de Flexal II, que atuará como unidade básica de saúde da família e Pronto Atendimento 24h.
As contratações serão temporárias pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria da Saúde.
CONFIRA OS CARGOS
- Auxiliar Administrativo
- Vagas: 40
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.045,00
- Agentes Comunitários de Saúde
- Vagas: 56
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.400,00
- Médicos
- Vagas: 30
- Carga horária: 20 horas
- Remuneração: R$ 2.576,04
- Enfermeiros
- Vagas: 20
- Carga horária: 30 horas
- Remuneração: R$ 2.115,93
- Psicólogos
- Vagas: 8
- Carga horária: 30 horas
- Remuneração: R$ 2.115,93
- Técnicos de Enfermagem
- Vagas: 60
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.118,58
- Assistente Social
- Vagas: 8
- Carga horária: 30 horas
- Remuneração: R$ 1.789,74
- Farmacêutico
- Vagas: 7
- Carga horária: 30 horas
- Remuneração: R$ 2.115,93
- Farmácia bioquímica
- Vagas: 7
- Carga horária: 30 horas
- Remuneração: R$ 2.115,93
- Técnico de Enfermagem área de atuação vacinação
- Vagas: 20
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.118,58