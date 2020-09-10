Hospital Estadual abre oportunidades na área de enfermagem

Hospital Estadual de Urgência e Emergência contrata profissionais de enfermagem Crédito: Fernando Madeira

Oportunidades de trabalho para profissional da área de enfermagem. A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória , antigo Hospital São Lucas, tem vagas de trabalho para enfermeiros, coordenador e supervisor de Enfermagem.

Os candidatos ao cargo de enfermeiro precisam ter experiência mínima de seis meses, disponibilidade para atuar em escala de plantão, além de registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Os profissionais vão atuar no setor de Regulação de Leitos.

Já os requisitos para os cargos de coordenação e supervisão de Enfermagem são ter pós-graduação na área de Enfermagem, experiência mínima de seis meses no cargo, conhecimento e experiência em cargos de liderança, disponibilidade de horário e registro ativo no Coren-ES.

Além dos salário, os contratados terão assistência médica, odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale transporte e alimentação.

As inscrições podem ser feitas no site da Pró-Saúde . Os interessados devem acessar o menu Trabalhe Conosco, em seguida, acessar a opção Cadastre seu Currículo.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal Vagas.com , plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo. Mais informações pelo telefone: (27) 3194-0197.