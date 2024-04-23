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Oportunidade

Prefeitura de Cariacica faz mutirão com 1.812 vagas de emprego

Atendimento ocorre das 8h às 13 horas. Os interessados devem levar Carteira de Trabalho, CPF, Carteira de Identidade e comprovante de residência

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 15:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 abr 2024 às 15:21
Primeiro dia do decreto de quarentena no ES
Quem passar pelo Terminal de Itacibá poderá se candidatar a uma das oportunidades Crédito: Fernando Madeira
A Agência do Trabalhador de Cariacica, órgão ligado à prefeitura, realiza nesta quarta-feira (24) um mutirão de emprego no Terminal de Itacibá. Serão 1.812 vagas disponíveis para quem quer trabalhar com carteira assinada.
O atendimento ocorre das 8h às 13 horas. Os interessados devem levar Carteira de Trabalho, CPF, Carteira de Identidade e comprovante de residência ao local do mutirão.
A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município, Lúcia Dornellas, afirma que o objetivo da ação é facilitar o acesso de quem está em busca de emprego e por isso a escolha do local que tem uma grande circulação de pessoas.
Em março, foi realizado um outro mutirão de empregos no Centro Administrativo de Cariacica, em Vera Cruz, onde foram disponibilizadas mais de 1,1 mil vagas de empregos em diversas áreas de atuação.

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