Prefeitura de Cariacica faz mutirão com 1.812 vagas de emprego

O atendimento ocorre das 8h às 13 horas. Os interessados devem levar Carteira de Trabalho, CPF, Carteira de Identidade e comprovante de residência ao local do mutirão.
A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município, Lúcia Dornellas, afirma que o objetivo da ação é facilitar o acesso de quem está em busca de emprego e por isso a escolha do local que tem uma grande circulação de pessoas.
Em março, foi realizado um outro mutirão de empregos no Centro Administrativo de Cariacica, em Vera Cruz, onde foram disponibilizadas mais de 1,1 mil vagas de empregos em diversas áreas de atuação.