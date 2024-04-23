Prefeitura de Cariacica faz mutirão com 1.812 vagas de emprego

Quem passar pelo Terminal de Itacibá poderá se candidatar a uma das oportunidades Crédito: Fernando Madeira

A Agência do Trabalhador de Cariacica , órgão ligado à prefeitura, realiza nesta quarta-feira (24) um mutirão de emprego no Terminal de Itacibá. Serão 1.812 vagas disponíveis para quem quer trabalhar com carteira assinada.

O atendimento ocorre das 8h às 13 horas. Os interessados devem levar Carteira de Trabalho, CPF, Carteira de Identidade e comprovante de residência ao local do mutirão.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município, Lúcia Dornellas, afirma que o objetivo da ação é facilitar o acesso de quem está em busca de emprego e por isso a escolha do local que tem uma grande circulação de pessoas.