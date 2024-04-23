Vale abre 23 vagas para pessoas recém-formadas em engenharia

De acordo com a mineradora, os postos são para profissionais em início de carreira que desejam se desenvolver por meio de atividades práticas e interação com equipes experientes.
Para participar da seleção, é necessário que a formatura tenha ocorrido entre janeiro de 2022 e julho de 2024. A seleção será on-line e contará com painel com lideranças e entrevistas. Todas as vagas são para regime de trabalho presencial e a previsão é de que as contratações ocorram a partir de julho.
As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de abril no site da empresa: www.vale.com/oportunidades.
A empresa oferece Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR); assistência médica e hospitalar, odontológica, farmacológica e vacinas; planos de saúde para familiares de empregados ou para o próprio empregado, em caso de aposentadoria ou desligamento (Pasa); Previdência Privada da VALIA; vale-alimentação e vale-refeição ou refeições no trabalho concedidas em restaurantes industriais; reembolso creche ou auxílio-babá para empregadas; transporte fretado ou vale-transporte; gympass (academia).
"Queremos atrair talentos em início de carreira e oferecer a essas pessoas oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Pretendemos, também, seguir contribuindo para o avanço da representatividade de mulheres e com a construção de um ambiente cada vez mais inclusivo", ressalta a analista de recursos humanos da Vale, Luciana Farah.