Vale abre 23 vagas para pessoas recém-formadas em engenharia

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira

Vale está com 23 vagas de emprego para pessoas recém-formadas em engenharia. As oportunidades são destinadas preferencialmente para mulheres em municípios dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Pará.

De acordo com a mineradora, os postos são para profissionais em início de carreira que desejam se desenvolver por meio de atividades práticas e interação com equipes experientes.

Para participar da seleção, é necessário que a formatura tenha ocorrido entre janeiro de 2022 e julho de 2024. A seleção será on-line e contará com painel com lideranças e entrevistas. Todas as vagas são para regime de trabalho presencial e a previsão é de que as contratações ocorram a partir de julho.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de abril no site da empresa: www.vale.com/oportunidades

A empresa oferece Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR); assistência médica e hospitalar, odontológica, farmacológica e vacinas; planos de saúde para familiares de empregados ou para o próprio empregado, em caso de aposentadoria ou desligamento (Pasa); Previdência Privada da VALIA; vale-alimentação e vale-refeição ou refeições no trabalho concedidas em restaurantes industriais; reembolso creche ou auxílio-babá para empregadas; transporte fretado ou vale-transporte; gympass (academia).