Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Centro de Mídias da Educação

Prefeitura de Cariacica contrata professores temporários

Salários variam de R$ 1.894,03 a R$ 3.370,13, de acordo com a titulação do candidato. Inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 14 de dezembro de 2021
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 dez 2021 às 12:03

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 12:03

Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais para atender às demandas emergenciais da Secretaria Municipal de Educação. Os selecionados vão atuar exclusivamente no Centro de Mídias da Educação de Cariacica (Cemec), na produção de conteúdo digital, conforme determina o edital de abertura da seleção.
Os salários variam de R$ 1.894,03 a R$ 3.370,13, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.
As oportunidades são para professor de Educação Infantil, séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e pedagogos. Os candidatos devem ter Licenciatura Plena.
Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal tem 50 vagas
Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal tem 50 vagas Crédito: PMC
As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 14 de dezembro, por meio do formulário disponível no site da prefeitura. 
O processo seletivo será realizado em cinco etapas: avaliação de títulos, tempo de serviços, experiência profissional, aula teste e análise de título.
As contratações temporárias, serão celebradas mediante contratos administrativos, por tempo determinado, observando-se o prazo máximo de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Veja Também

Sedu prepara concurso para professores e agente educacional para 2022

Secretaria de Educação do ES abre seleção para contratar DTs

Mais de 16 mil vagas em 140 seleções e concursos; salários de até R$ 33 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Educação Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados