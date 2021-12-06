Prefeitura de Cariacica contrata professores temporários

Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais para atender às demandas emergenciais da Secretaria Municipal de Educação. Os selecionados vão atuar exclusivamente no Centro de Mídias da Educação de Cariacica (Cemec), na produção de conteúdo digital, conforme determina o edital de abertura da seleção.

Os salários variam de R$ 1.894,03 a R$ 3.370,13, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.

As oportunidades são para professor de Educação Infantil, séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e pedagogos. Os candidatos devem ter Licenciatura Plena.

Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal tem 50 vagas Crédito: PMC

As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 14 de dezembro, por meio do formulário disponível no site da prefeitura.

O processo seletivo será realizado em cinco etapas: avaliação de títulos, tempo de serviços, experiência profissional, aula teste e análise de título.