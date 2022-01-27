Prefeitura de Cariacica contrata médicos temporários

Os selecionados vão atuar no Pronto Atendimento (PA) de Flexal II ou em outros locais, de acordo com a necessidade da prefeitura. Os postos são para médicos de urgência e emergência (2), pediatras (8), clínicos gerais (3), ginecologistas (1), cardiologistas (1), otorrinolaringologistas (1) e geriatras (1).

Prefeitura de Cariacica vai contratar médicos para atuar em unidade de saúde Crédito: Vitor Jubini

Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de fevereiro de 2022, no site do município

Para participar da seleção, o candidato precisa ter formação completa, registro no Conselho de Classe e título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.