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Prefeitura de Cariacica contrata médicos temporários

Selecionados vão atuar no Pronto Atendimento (PA) de Flexal II ou em outros locais, de acordo com a necessidade do município; remuneração é de R$ 2.576

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 10:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jan 2022 às 10:59
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de médicos temporários. A remuneração é de R$ 2.576,04 para carga horária de 20 horas semanais. A oferta é de 17 vagas.
Os selecionados vão atuar no Pronto Atendimento (PA) de Flexal II ou em outros locais, de acordo com a necessidade da prefeitura. Os postos são para médicos de urgência e emergência (2), pediatras (8), clínicos gerais (3), ginecologistas (1), cardiologistas (1), otorrinolaringologistas (1) e geriatras (1).
Câmaras e prefeituras
Prefeitura de Cariacica vai contratar médicos para atuar em unidade de saúde Crédito: Vitor Jubini
Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de fevereiro de 2022, no site do município.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter formação completa, registro no Conselho de Classe e título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
As atribuições do cargo contemplam prestar assistência médica e cirúrgica em unidades de saúde, pronto atendimentos, ambulatórios, clínicas, hospitais e nas demais unidades assistenciais da Prefeitura, bem como planejar, coordenar e executar planos e programas de saúde pública. Para cardiologia, diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes.

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