Prefeitura da Serra contrata 92 guarda-vidas temporários

Guarda-vidas trabalhando na Praia de Jacaraípe, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Prefeitura da Serra vai contratar 92 guarda-vidas temporários para atuarem nas praias, lagoas e piscinas do município durante o verão . O edital do processo seletivo simplificado foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (29). Também haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 1.248. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 350. A carga horária é de 220 horas mensais em escala 12/36, 6h diárias ou mesmo na forma determinada pela Secretaria de Defesa Social (Sedes).

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo; o certificado/ declaração de conclusão do curso de formação de guarda-vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo dentro do prazo de validade; provar que não tem antecedentes criminais, mediante certidões federais e estaduais; entre outros.

As inscrições poderão ser feitas no período de 4 a 8 de novembro, exclusivamente em plataforma online, por meio do link: gti.serra.es.gov.br

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/ análise/validação de documentos e contratação dos profissionais. De acordo com o edital, a seleção terá validade até 29 de maio de 2022, podendo ser prorrogado enquanto durar a situação de emergência ou calamidade em razão da pandemia do coronavírus.

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE GUARDA-VIDAS