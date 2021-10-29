Prefeitura da Serra contrata 92 guarda-vidas temporários

A Prefeitura da Serra vai contratar 92 guarda-vidas temporários para atuarem nas praias, lagoas e piscinas do município durante o verão. O edital do processo seletivo simplificado foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (29). Também haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 1.248. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 350. A carga horária é de 220 horas mensais em escala 12/36, 6h diárias ou mesmo na forma determinada pela Secretaria de Defesa Social (Sedes).
Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo; o certificado/ declaração de conclusão do curso de formação de guarda-vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo dentro do prazo de validade; provar que não tem antecedentes criminais, mediante certidões federais e estaduais; entre outros.
As inscrições poderão ser feitas no período de 4 a 8 de novembro, exclusivamente em plataforma online, por meio do link: gti.serra.es.gov.br.
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/ análise/validação de documentos e contratação dos profissionais. De acordo com o edital, a seleção terá validade até 29 de maio de 2022, podendo ser prorrogado enquanto durar a situação de emergência ou calamidade em razão da pandemia do coronavírus.
ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE GUARDA-VIDAS
- Realizar tarefas de vigilância e salvamento nas praias, lagoas e piscinas do município da Serra;
- Percorrer as áreas sob sua responsabilidade, observando os banhistas, a fim de prevenir afogamentos e salvar vidas;
- Orientar adequadamente sobre os perigos e prestar informações turísticas aos banhistas;
- Prestar assistência devida providenciando socorro médico quando necessário, no âmbito de desenvolvimento de seu serviço;
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza de equipamentos e materiais que lhes sejam disponibilizados para o trabalho, bem como dos locais (em especial os postos de observação) nos quais o desenvolva;
- Executar outras tarefas correlatas como, por exemplo, apoio em operações de Defesa Civil, atividades desportivas que estiverem sendo promovidas pela prefeitura, entre outras, conforme necessidade ou a critério da Secretaria de Defesa Social e da Prefeitura Municipal da Serra.
- Manter-se com Certificado do Curso de Formação de Guarda Vidas, expedido ou validado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo dentro do prazo de validade, sob pena de desligamento em caso de não apresentação quando solicitado, mesmo após a contratação.