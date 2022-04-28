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Prefeitura da Serra contrata médicos com salário de até R$ 9 mil

Interessados podem se inscrever até o dia 2 de maio; há chances para clínico geral, cardiologista, urologista, pediatra, psiquiatra, entre outras especialidades

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 11:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 abr 2022 às 11:18
Oportunidade para médicos
Oportunidade para médicos na Prefeitura da Serra Crédito: Freepik
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de médicos. A remuneração varia de R$ 3.394,46 a R$ 9.767,38, conforme a carga horária. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 525.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado conforme a necessidade do município. As oportunidades são para as seguinte especialidades:
  • Cardiologista 
  • Clínico geral
  • Dermatologista  
  • Gastroenterologista 
  • Ginecologia / obstetrícia
  • Infectologista
  • Neurologista 
  • Pediatra
  • Pneumologista
  • Programa Saúde da Família (PSF)
  • Psiquiatra  
  • Reumatologista 
  • Radiologista 
  • Urologista  
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 2 de maio de 2022, no endereço eletrônico da prefeitura
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado está previsto para ser divulgado em 5 de maio. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 

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