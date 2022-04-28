Prefeitura da Serra contrata médicos com salário de até R$ 9 mil

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de médicos. A remuneração varia de R$ 3.394,46 a R$ 9.767,38, conforme a carga horária. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 525.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado conforme a necessidade do município. As oportunidades são para as seguinte especialidades:
- Cardiologista
- Clínico geral
- Dermatologista
- Gastroenterologista
- Ginecologia / obstetrícia
- Infectologista
- Neurologista
- Pediatra
- Pneumologista
- Programa Saúde da Família (PSF)
- Psiquiatra
- Reumatologista
- Radiologista
- Urologista
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 2 de maio de 2022, no endereço eletrônico da prefeitura.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado está previsto para ser divulgado em 5 de maio. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.