Porto de Santos abre concurso com 242 vagas e salário de até R$ 8 mil

Porto de Santos, São Paulo Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O Porto de Santos, em São Paulo, publicou na segunda-feira (25) dois editais de concursos públicos para 242 vagas efetivas e de contratação imediata. Há chances para nível médio, técnico e superior em diversos postos. As remunerações chegam a R$ 8.116,76.

O primeiro edital oferece 67 vagas para o cargo de guarda portuário, sendo que 14 são resevardas para negros e quatro para pessoas com deficiência. Para participar, o candidato deve ter nível médio completo, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. O salário é de R$ 2.883,55, para jornada de trabalho de 36 horas.

Já o segundo edital disponibiliza mais 175 oportunidades para cargos de níveis técnico e superior. A remuneração é de até R$ 8.116,76, para jornada de trabalho de 40 horas. Veja as vagas:

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico Portuário – Assistente

Administrativo ou Fiscalização Portuária

Técnico Portuário - Eletricista

Técnico Portuário - Mecânico

Técnico Portuário - Projetista

Técnico Portuário - Técnico Ambiental

Técnico Portuário - Técnico em Edificações

Enfermeiro do Trabalho

Especialista Portuário - Administrador

Especialista Portuário - Advogado

Especialista Portuário – Analista de Comércio Exterior

Especialista Portuário – Analista de Sistemas

Especialista Portuário - Assistente Social

Especialista Portuário - Biólogo

Especialista Portuário - Contador

Especialista Portuário - Economista

Especialista Portuário - Estatístico

Especialista Portuário - Jornalista

Especialista Portuário - Oceanógrafo

Especialista Portuário - Pedagogo

Especialista Portuário – Técnico em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)

Especialista Portuário - Técnico em Comunicação Social (Relações Públicas)

Especialista Portuário – Tecnólogo Ambiental

Médico do Trabalho

Além disso, os selecionados receberão outros benefícios, como:

Vale-refeição/alimentação no valor total mensal de R$1.334,95;

Adicional por Tempo de Serviço (ATS);

Abono constitucional de férias;

Assistência à saúde;

Plano de saúde;

Reembolso do plano de saúde;

Auxílio-creche: aplicável aos filhos até completar seis anos de idade, cujo valor será de R$387,07;

Auxílio a filho com deficiência (sem limite de idade), no valor de R$483,85;

Seguro de vida em grupo; e

Previdência privada.

A contratação é sob regime celetista, que assegura o direito ao FGTS e ao seguro-desemprego. Os selecionados vão trabalhar em Bertioga, Guarujá ou Santos, além de outras áreas que possam ser abrangidas pela poligonal da Autoridade Portuária de Santos (APS).