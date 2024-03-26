Porto de Santos abre concurso com 242 vagas e salário de até R$ 8 mil

O Porto de Santos, em São Paulo, publicou na segunda-feira (25) dois editais de concursos públicos para 242 vagas efetivas e de contratação imediata. Há chances para nível médio, técnico e superior em diversos postos. As remunerações chegam a R$ 8.116,76.
O primeiro edital oferece 67 vagas para o cargo de guarda portuário, sendo que 14 são resevardas para negros e quatro para pessoas com deficiência. Para participar, o candidato deve ter nível médio completo, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. O salário é de R$ 2.883,55, para jornada de trabalho de 36 horas.
Já o segundo edital disponibiliza mais 175 oportunidades para cargos de níveis técnico e superior. A remuneração é de até R$ 8.116,76, para jornada de trabalho de 40 horas. Veja as vagas:
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Técnico Portuário – Assistente
- Administrativo ou Fiscalização Portuária
- Técnico Portuário - Eletricista
- Técnico Portuário - Mecânico
- Técnico Portuário - Projetista
- Técnico Portuário - Técnico Ambiental
- Técnico Portuário - Técnico em Edificações
- Enfermeiro do Trabalho
- Especialista Portuário - Administrador
- Especialista Portuário - Advogado
- Especialista Portuário – Analista de Comércio Exterior
- Especialista Portuário – Analista de Sistemas
- Especialista Portuário - Assistente Social
- Especialista Portuário - Biólogo
- Especialista Portuário - Contador
- Especialista Portuário - Economista
- Especialista Portuário - Estatístico
- Especialista Portuário - Jornalista
- Especialista Portuário - Oceanógrafo
- Especialista Portuário - Pedagogo
- Especialista Portuário – Técnico em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)
- Especialista Portuário - Técnico em Comunicação Social (Relações Públicas)
- Especialista Portuário – Tecnólogo Ambiental
- Médico do Trabalho
Além disso, os selecionados receberão outros benefícios, como:
- Vale-refeição/alimentação no valor total mensal de R$1.334,95;
- Adicional por Tempo de Serviço (ATS);
- Abono constitucional de férias;
- Assistência à saúde;
- Plano de saúde;
- Reembolso do plano de saúde;
- Auxílio-creche: aplicável aos filhos até completar seis anos de idade, cujo valor será de R$387,07;
- Auxílio a filho com deficiência (sem limite de idade), no valor de R$483,85;
- Seguro de vida em grupo; e
- Previdência privada.
A contratação é sob regime celetista, que assegura o direito ao FGTS e ao seguro-desemprego. Os selecionados vão trabalhar em Bertioga, Guarujá ou Santos, além de outras áreas que possam ser abrangidas pela poligonal da Autoridade Portuária de Santos (APS).
As inscrições para participar do concurso do Porto de Santos SP podem ser feitas entre os dias 1º de abril e 6 de maio, no site da Fundação Vunesp.