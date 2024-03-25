ES tem mais de 2,8 mil vagas de emprego abertas; confira

Carteira de Trabalho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.890 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (25). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 226. Há oportunidades para operador de caixa, técnico de refrigeração, auxiliar de confeiteiro, consultor de vendas, mecânico de manutenção de máquina industrial, recepcionista atendente, entre outras chances. 226. Há oportunidades para operador de caixa, técnico de refrigeração, auxiliar de confeiteiro, consultor de vendas, mecânico de manutenção de máquina industrial, recepcionista atendente, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 551, das quais 46 para pessoa com deficiência. Há oportunidades para eletricista, motorista, analista de comércio exterior, assistente de produção, padeiro, técnico em segurança do trabalho, mecânico, auxiliar de eletricista, auxiliar de serviços gerais, entre outras. 551, das quais 46 para pessoa com deficiência. Há oportunidades para eletricista, motorista, analista de comércio exterior, assistente de produção, padeiro, técnico em segurança do trabalho, mecânico, auxiliar de eletricista, auxiliar de serviços gerais, entre outras. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 675. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, balconista, eletromecânico, açougueiro, técnico agrícola, técnico em mecânica, auxiliar de consultório dentário, entre outras chances. 675. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, balconista, eletromecânico, açougueiro, técnico agrícola, técnico em mecânica, auxiliar de consultório dentário, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 341. Há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de logística, churrasqueiro, auxiliar de cozinha, cadista, operador de caixa, camareira de hotel, entre outras chances. 341. Há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de logística, churrasqueiro, auxiliar de cozinha, cadista, operador de caixa, camareira de hotel, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 143. Há oportunidades para motorista de caminhão , auxiliar de estoque, auxiliar de mecânico, gari , gerente de vendas, pintor de automóveis, serralheiro , tecnólogo em segurança do trabalho, gerente de vendas , entre outras chances. 143. Há oportunidades para motorista de caminhão , auxiliar de estoque, auxiliar de mecânico, gari , gerente de vendas, pintor de automóveis, serralheiro , tecnólogo em segurança do trabalho, gerente de vendas , entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 104 . Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, bombeiro eletricista, chefe de cozinha, estagiário em engenharia, padeiro, operador de ponte rolante, entre outras chances. 104 . Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, bombeiro eletricista, chefe de cozinha, estagiário em engenharia, padeiro, operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 32. Há oportunidades para confeiteiro, vendedor interno, pedreiro, carpinteiro, repositor de mercadorias, técnico em manutenção mecânica, entre outros postos. 32. Há oportunidades para confeiteiro, vendedor interno, pedreiro, carpinteiro, repositor de mercadorias, técnico em manutenção mecânica, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 104. Há oportunidades para analista de recursos humanos, empregado doméstico em serviços gerais, pizzaiolo, operador de caixa, técnico em automação industrial, consultor administrativo, motorista de ônibus urbano, entre outras chances. 104. Há oportunidades para analista de recursos humanos, empregado doméstico em serviços gerais, pizzaiolo, operador de caixa, técnico em automação industrial, consultor administrativo, motorista de ônibus urbano, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 97 . Há oportunidades para analista de suporte e cyber segurança, encarregado de obras, soldador, operador de vendas, técnico de obras, projetista de tubulação naval, entre outras chances. 97 . Há oportunidades para analista de suporte e cyber segurança, encarregado de obras, soldador, operador de vendas, técnico de obras, projetista de tubulação naval, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 322. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, borracheiro, costureira, soldador, trabalhador agropecuária, motoboy, estágio em engenharia civil, entre outras chances. 322. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, borracheiro, costureira, soldador, trabalhador agropecuária, motoboy, estágio em engenharia civil, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 211 . Há oportunidades para aplicadora de laser, motorista entregador, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de produção, eletricista automotivo, mecânico de caminhão, analista social, analista administrativo, bombeiro hidráulico, entre outras chances. 211 . Há oportunidades para aplicadora de laser, motorista entregador, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de produção, eletricista automotivo, mecânico de caminhão, analista social, analista administrativo, bombeiro hidráulico, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 56. Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção , ajudante de obras, entregador, movimentador de mercadoria, esteticista, entre outras chances. 56. Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção , ajudante de obras, entregador, movimentador de mercadoria, esteticista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.