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Oportunidades

Indústrias abrem mais de 200 vagas de emprego e estágio no ES

Há postos para mecânico industrial, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de produção, marinheiro de máquinas, eletromecânico, entre outras chances

Publicado em 22 de Março de 2024 às 07:52

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

22 mar 2024 às 07:52
Suzano, em Aracruz: setor de celulose é um dos que aderiu à agenda ESG e tem mudado a produção
Vista aérea da empresa Suzano, em Aracruz: quatro vagas abertas Crédito: Divulgação/Suzano
Quem está à procura de emprego e estágio já pode separar o currículo. Isso porque 20 indústrias do Espírito Santo estão com 224 novas oportunidades abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade.
Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira das empresas. Além de postos operacionais, há chances para outras áreas, como a administrativa. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

Fibrasa

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas:  11, todas para a Serra
  • Almoxarife
  • Analista de Controladoria
  • Analista de Planejamento de Manutenção Pl
  • Analista Fiscal Pl
  • Operador de produção
  • Operador de Produção - rotulador
  • Supervisor de Produção - impressão
  • Técnico de Processos (injeção)
  • Técnico em Automação Pl
  • Técnico Mecânico Pl

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 4
  • Consultor(a) negócios florestais I (Aracruz)
  • Consultor(a) produção I (Aracruz)
  • Consultor(a) recursos humanos (Aracruz)
  • Mecânico(a) silvicultura II (São Mateus)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 15, todas para Aracruz
  • Pedreiro
  • Chefe de máquinas 
  • Marinheiro de máquinas
  • Técnico de delineador - onshore
  • Técnico de planejamento - onshore
  • Especialista inspertor de solda N1, LP/PM - onshore
  • Líder de caldeiraria - offshore
  • Supervisor de elétrica - offshore
  • Soldador - offshore
  • Assistente de produção 
  • Assistente técnico
  • Operador de produção
  • Técnico especializado - instrumentação e automação

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 18, todas para Serra
  • Analista de processos pleno
  • Assistente administrativo - exclusivo para pessoas com deficiência (PCD)
  • Assistente de roteirização
  • Analista de sistemas - SAP SD 
  • Auxiliar de armazém
  • Auxiliar de produção de rotomoldagem 
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Caldeireiro
  • Eletricista de manutenção

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 14, todas para Vitória 
  • Inspetora manutenção especializada (o) – vaga preferencial para mulheres
  • Gerente de engenharia manutenção fundação tecnológica – vaga preferencial para pessoas negras
  • Mecânica II – vaga afirmativa para mulheres
  • Mecânica(o) especializada(o)– vaga preferencial para mulheres
  • Operadora (o) de equipamentos e instalações III – vaga preferencial para mulheres
  • Coordenadora (o) de planejamento de gestão e manutenção portuária (pcm)
  • Supervisora de manutenção corretiva – vaga exclusiva para mulheres
  • Engenheira(o) sênior projeto capital – vaga preferencial para mulheres
  • Engenheira (o) em segurança do trabalho sênior - vaga preferencial para mulheres
  • Técnica segurança trabalho I – vaga afirmativa para mulheres

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 6, todas para Vila Velha
  • Operação de Empilhadeira
  • Almoxarife
  • Estágio em Manutenção Mecânica
  • Manutenção mecânica 
  • Operação Empilhadeira - CDES
  • Operação de Caldeira

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 5, todas para Linhares
  • Pessoa líder de operações
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção
  • Banco de talentos PCD

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 70, todas para Serra
  • Almoxarife 
  • Analista de suprimentos e materiais
  • Aprendiz eletricista de manutenção
  • Supervisor de manutenção
  • Operador de classificação
  • Operador de pá carregadeira
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de produção
  • Operador industrial
  • Eletromecânico E
  • Eletromecânico M
  • Coordenador de produção
  • Adolescente aprendiz - administração
  • Aprendiz industrial em cerâmica 
  • Analista em projetos elétricos
  • Estágio de engenharia

Nater Coop

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 18
  • Ajudante de motorista de loja (Santa Teresa)
  • Assistente comercial loja (Itarana)
  • Auxiliar de classificação de ovos (Santa Maria de Jetibá)
  • Auxiliar de granja (Santa Teresa)
  • Auxiliar de limpeza (Santa Maria de Jetibá)
  • Auxiliar de loja (Pancas)
  • Auxiliar de loja (Marilândia)
  • Consultor técnico de campo ( Itaguaçu)
  • Consultor técnico de campo( Rio Possmoser)
  • Consultor técnico de campo ( Alto Rio Novo)
  • Consultor técnico de campo ( Marechal Floriano)
  • Consultor técnico de campo( Venda Nova do Imigrante )
  • Consultor técnico de loja (Rio Possmoser)
  • Repositor de mercadorias (Santa Maria de Jetibá)
  • Repositor de mercadorias (Santa Maria de Jetibá)
  • Vendedor externo de nutrição animal (Guaçuí)
  • Vendedor externo de nutrição animal (Rio Novo do Sul)

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 15, todas para Serra
  • Assistente comercial - matriz
  • Auxiliar de armazenista - setor de tubos
  • Auxiliar de Produção - Setor Customizados
  • Auxiliar de Produção - Setor Desbobinadeira
  • Auxiliar de Produção - Setor Perfiladeira Zikeli
  • Consultor de Vendas Interno - Matriz
  • Consultor de Vendas Interno - Negócios
  • Coordenador Comercial - Matriz
  • Mecânico de Manutenção
  • Vendedor Externo - Matriz

Britânia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vaga:  8,  todas para Linhares
  • Analista de logística - júnior
  • Almoxarife
  • Operador de Depósito

Simec

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 7, todas para Cariacica
  • Eletricista de manutenção 
  • Estágio nível superior - administração ou engenharia mecânica/produção/metalúrgica
  • Estágio -  técnico em mecânica
  • Maçariqueiro
  • Mecânico de manutenção
  • Operador de máquinas operatrizes
  • Técnico de processos - laminação

3 Corações

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 5
  • Promotor de vendas (Vitória)
  • Promotor de vendas (Vila Velha)
  • Promotor de vendas (Serra)
  • Supervisor de vendas (Viana)
  • Vendedor reserva (Vitória)

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 6, todas para Viana
  • Assistente de Logística
  • Auxiliar de Carga e Descarga
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de Limpeza Industrial
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de produção
  • Jardineiro
  • Supervisor de produção

Adcos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vaga: 2 , todas para Serra
  • Operador de atendimento SAC
  • Auxiliar de Logística - Vaga exclusiva PCD

Afort

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 7, vagas todas para Serra
  • Coordenador de produção de PVC
  • Inspetor de qualidade
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção
  • Suporte de vendas
  • Estagiário de logística

Uniaves

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 7
  • Técnico de segurança do trabalho (Castelo e Venda Nova do Imigrante)
  • Auxiliar de produção frigorífico (Castelo)
  • Auxiliar de Almoxarife (Castelo)
  • Analista de RH (Castelo)
  • Mecânico (Castelo)
  • Eletricista Industrial (Castelo) 

Comexport

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: 2
  • Analista da Qualidade Júnior (Cariacica)
  • Analista de Logística Júnior (Serra)

WEG

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa
  • Vagas: 2, todas em Linhares
  • Ajudante de produção
  • Ajudante de produção PCD

Zucchi Luxury Stone

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vaga: 3, todas para Serra
  • Eletricista Predial
  • Auxiliar de Produção I
  • Estágio em Produção

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