Indústrias abrem mais de 200 vagas de emprego e estágio no ES

Quem está à procura de emprego e estágio já pode separar o currículo. Isso porque 20 indústrias do Espírito Santo estão com 224 novas oportunidades abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade.
Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira das empresas. Além de postos operacionais, há chances para outras áreas, como a administrativa. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.
Confira as vagas
Fibrasa
- Vagas: 11, todas para a Serra
- Almoxarife
- Analista de Controladoria
- Analista de Planejamento de Manutenção Pl
- Analista Fiscal Pl
- Operador de produção
- Operador de Produção - rotulador
- Supervisor de Produção - impressão
- Técnico de Processos (injeção)
- Técnico em Automação Pl
- Técnico Mecânico Pl
Suzano
- Vagas: 4
- Consultor(a) negócios florestais I (Aracruz)
- Consultor(a) produção I (Aracruz)
- Consultor(a) recursos humanos (Aracruz)
- Mecânico(a) silvicultura II (São Mateus)
Imetame
- Vagas: 15, todas para Aracruz
- Pedreiro
- Chefe de máquinas
- Marinheiro de máquinas
- Técnico de delineador - onshore
- Técnico de planejamento - onshore
- Especialista inspertor de solda N1, LP/PM - onshore
- Líder de caldeiraria - offshore
- Supervisor de elétrica - offshore
- Soldador - offshore
- Assistente de produção
- Assistente técnico
- Operador de produção
- Técnico especializado - instrumentação e automação
Fortlev
- Vagas: 18, todas para Serra
- Analista de processos pleno
- Assistente administrativo - exclusivo para pessoas com deficiência (PCD)
- Assistente de roteirização
- Analista de sistemas - SAP SD
- Auxiliar de armazém
- Auxiliar de produção de rotomoldagem
- Auxiliar de serviços gerais
- Caldeireiro
- Eletricista de manutenção
Vale
- Vagas: 14, todas para Vitória
- Inspetora manutenção especializada (o) – vaga preferencial para mulheres
- Gerente de engenharia manutenção fundação tecnológica – vaga preferencial para pessoas negras
- Mecânica II – vaga afirmativa para mulheres
- Mecânica(o) especializada(o)– vaga preferencial para mulheres
- Operadora (o) de equipamentos e instalações III – vaga preferencial para mulheres
- Coordenadora (o) de planejamento de gestão e manutenção portuária (pcm)
- Supervisora de manutenção corretiva – vaga exclusiva para mulheres
- Engenheira(o) sênior projeto capital – vaga preferencial para mulheres
- Engenheira (o) em segurança do trabalho sênior - vaga preferencial para mulheres
- Técnica segurança trabalho I – vaga afirmativa para mulheres
Nestlé
- Vagas: 6, todas para Vila Velha
- Operação de Empilhadeira
- Almoxarife
- Estágio em Manutenção Mecânica
- Manutenção mecânica
- Operação Empilhadeira - CDES
- Operação de Caldeira
Brinox
- Vagas: 5, todas para Linhares
- Pessoa líder de operações
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Banco de talentos PCD
Biancogrês
- Vagas: 70, todas para Serra
- Almoxarife
- Analista de suprimentos e materiais
- Aprendiz eletricista de manutenção
- Supervisor de manutenção
- Operador de classificação
- Operador de pá carregadeira
- Operador de empilhadeira
- Operador de produção
- Operador industrial
- Eletromecânico E
- Eletromecânico M
- Coordenador de produção
- Adolescente aprendiz - administração
- Aprendiz industrial em cerâmica
- Analista em projetos elétricos
- Estágio de engenharia
Nater Coop
- Vagas: 18
- Ajudante de motorista de loja (Santa Teresa)
- Assistente comercial loja (Itarana)
- Auxiliar de classificação de ovos (Santa Maria de Jetibá)
- Auxiliar de granja (Santa Teresa)
- Auxiliar de limpeza (Santa Maria de Jetibá)
- Auxiliar de loja (Pancas)
- Auxiliar de loja (Marilândia)
- Consultor técnico de campo ( Itaguaçu)
- Consultor técnico de campo( Rio Possmoser)
- Consultor técnico de campo ( Alto Rio Novo)
- Consultor técnico de campo ( Marechal Floriano)
- Consultor técnico de campo( Venda Nova do Imigrante )
- Consultor técnico de loja (Rio Possmoser)
- Repositor de mercadorias (Santa Maria de Jetibá)
- Repositor de mercadorias (Santa Maria de Jetibá)
- Vendedor externo de nutrição animal (Guaçuí)
- Vendedor externo de nutrição animal (Rio Novo do Sul)
Cedisa
- Vagas: 15, todas para Serra
- Assistente comercial - matriz
- Auxiliar de armazenista - setor de tubos
- Auxiliar de Produção - Setor Customizados
- Auxiliar de Produção - Setor Desbobinadeira
- Auxiliar de Produção - Setor Perfiladeira Zikeli
- Consultor de Vendas Interno - Matriz
- Consultor de Vendas Interno - Negócios
- Coordenador Comercial - Matriz
- Mecânico de Manutenção
- Vendedor Externo - Matriz
Britânia
- Vaga: 8, todas para Linhares
- Analista de logística - júnior
- Almoxarife
- Operador de Depósito
Simec
- Vagas: 7, todas para Cariacica
- Eletricista de manutenção
- Estágio nível superior - administração ou engenharia mecânica/produção/metalúrgica
- Estágio - técnico em mecânica
- Maçariqueiro
- Mecânico de manutenção
- Operador de máquinas operatrizes
- Técnico de processos - laminação
3 Corações
- Vagas: 5
- Promotor de vendas (Vitória)
- Promotor de vendas (Vila Velha)
- Promotor de vendas (Serra)
- Supervisor de vendas (Viana)
- Vendedor reserva (Vitória)
Real Café
- Vagas: 6, todas para Viana
- Assistente de Logística
- Auxiliar de Carga e Descarga
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de Limpeza Industrial
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de produção
- Jardineiro
- Supervisor de produção
Adcos
- Vaga: 2 , todas para Serra
- Operador de atendimento SAC
- Auxiliar de Logística - Vaga exclusiva PCD
Afort
- Vagas: 7, vagas todas para Serra
- Coordenador de produção de PVC
- Inspetor de qualidade
- Técnico de segurança do trabalho
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Suporte de vendas
- Estagiário de logística
Uniaves
- Vagas: 7
- Técnico de segurança do trabalho (Castelo e Venda Nova do Imigrante)
- Auxiliar de produção frigorífico (Castelo)
- Auxiliar de Almoxarife (Castelo)
- Analista de RH (Castelo)
- Mecânico (Castelo)
- Eletricista Industrial (Castelo)
Comexport
- Vagas: 2
- Analista da Qualidade Júnior (Cariacica)
- Analista de Logística Júnior (Serra)
WEG
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa
- Vagas: 2, todas em Linhares
- Ajudante de produção
- Ajudante de produção PCD
Zucchi Luxury Stone
- Vaga: 3, todas para Serra
- Eletricista Predial
- Auxiliar de Produção I
- Estágio em Produção