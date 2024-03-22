Indústrias abrem mais de 200 vagas de emprego e estágio no ES

Quem está à procura de emprego e estágio já pode separar o currículo. Isso porque 20 indústrias do Espírito Santo estão com 224 novas oportunidades abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade.

Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira das empresas. Além de postos operacionais, há chances para outras áreas, como a administrativa. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.