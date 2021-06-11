Polícia Federal divulga resultado das provas objetivas e discursivas

Sede da Polícia Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A listagem está disponível respeitando a seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória nas questões da prova discursiva, nota provisória na peça profissional e nota provisória na prova discursiva.

Conforme a publicação, os candidatos poderão entrar com recurso contra o exame discursivo das 10 horas do dia 14 de junho de 2021 até as 18 horas do dia 15 de junho de 2021, no site do Cebraspe . No mesmo período também vai ser permitido ter acesso à prova discursiva e aos espelhos da avaliação.

A previsão é de que o resultado final na prova discursiva e a convocação para o exame de aptidão física sejam publicado no dia 29 de junho de 2021.