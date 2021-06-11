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1.500 vagas

Polícia Federal divulga resultado das provas objetivas e discursivas

Candidatos podem entrar com recurso contra a nota obtida no exame discursivo nos dias 14 e 15 de junho; convocação para o Teste Físico será no dia 29 de junho

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 10:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jun 2021 às 10:02
Sede da Polícia Federal, em Brasília
Sede da Polícia Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (11) os resultados final na prova objetiva e o provisório na avaliação discursiva do concurso público que vai preencher 1.500 vagas. Clique aqui para conferir o resultado. 
A listagem está disponível respeitando a seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva, nota provisória nas questões da prova discursiva, nota provisória na peça profissional e nota provisória na prova discursiva.
Conforme a publicação, os candidatos poderão entrar com recurso contra o exame discursivo das 10 horas do dia 14 de junho de 2021 até as 18 horas do dia 15 de junho de 2021, no site do Cebraspe. No mesmo período também vai ser permitido ter acesso à prova discursiva e aos espelhos da avaliação.
A previsão é de que o resultado final na prova discursiva e a convocação para o exame de aptidão física sejam publicado no dia  29 de junho de 2021.
O concurso da Polícia Federal oferece 1.500 vagas para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista e delegado. Ao todo, foram mais de 321 mil candidatos inscritos no certame. A remuneração varia de R$ 12.980,50 a R$ 24.150,74.

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