Prova de concurso público Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Orçamento do ES para 2023 prevê 23 concursos e processos seletivos

A peça orçamentária, que fixa as receitas e despesas do Estado para o próximo ano em R$ 22,5 bilhões, não cita os cargos, número de vagas e prazos dos concursos públicos

A lista de órgãos do governo do Estado inclui as forças de segurança pública: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar.

Há previsão também para o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), entre outros.

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), que foi a única a divulgar detalhes sobre o concurso, informou que terá concurso para o cargo de analista do executivo no órgão.

A Seger informou que cada seleção e concurso ocorrerá de forma independente. Os Poderes e instituições citados também foram procurados pela reportagem, mas ainda não enviaram retorno.

CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS PREVISTOS

Poderes e instituições

Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Ministério Público do Espírito Santo

Defensoria Pública do Espírito Santo

Órgãos do Poder Executivo