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Governo e Poderes

Orçamento do ES para 2023 prevê 23 concursos e processos seletivos

Lista inclui concurso da Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual (MPES) e Defensoria Pública, além de forças de segurança e várias secretarias de estado

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 19:59

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

30 set 2022 às 19:59
prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik
Orçamento do ES para 2023 prevê 23 concursos e processos seletivos
Projeto de Lei de Orçamento (Ploa) encaminhado pelo governo do Espírito Santo nesta sexta-feira (30) conta com diversos concursos público e processos seletivos para 2023. Estão previstos concursos para a Assembleia Legislativa (Ales), Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e Defensoria Pública do Espírito Santo, além de outros 20 órgãos do Poder Executivo. 
A peça orçamentária, que fixa as receitas e despesas do Estado para o próximo ano em R$ 22,5 bilhões, não cita os cargos, número de vagas e prazos dos concursos públicos
A lista de órgãos do governo do Estado inclui as forças de segurança pública: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar.

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Há previsão também para o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), entre outros.
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), que foi a única a divulgar detalhes sobre o concurso, informou que terá concurso para o cargo de analista do executivo no órgão.
A Seger informou que cada seleção e concurso ocorrerá de forma independente. Os Poderes e instituições citados também foram procurados pela reportagem, mas ainda não enviaram retorno.

CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS PREVISTOS

Poderes e instituições

  • Assembleia Legislativa do Espírito Santo
  • Ministério Público do Espírito Santo
  • Defensoria Pública do Espírito Santo

Órgãos do Poder Executivo

  • Secretaria de Estado de Controle e Transparência 
  • Procuradoria Geral do Estado 
  • Secretaria de Estado da Fazenda 
  • Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 
  • Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest)
  • Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf)
  • Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
  • Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP)
  • Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER)
  • Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) 
  • Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) 
  • Secretaria de Estado da Educação (Sedu) 
  • Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) 
  • Polícia Civil (PCES) 
  • Polícia Militar (PMES) 
  • Corpo de Bombeiros (CBMES) 
  • Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) 
  • Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)
  • Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo  (Iases)
  • Instituto de Previdência dos Servidores no Estado do Espírito Santo (IPAJM)

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