Orçamento do ES para 2023 prevê 23 concursos e processos seletivos
O Projeto de Lei de Orçamento (Ploa) encaminhado pelo governo do Espírito Santo nesta sexta-feira (30) conta com diversos concursos público e processos seletivos para 2023. Estão previstos concursos para a Assembleia Legislativa (Ales), Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e Defensoria Pública do Espírito Santo, além de outros 20 órgãos do Poder Executivo.
A peça orçamentária, que fixa as receitas e despesas do Estado para o próximo ano em R$ 22,5 bilhões, não cita os cargos, número de vagas e prazos dos concursos públicos.
A lista de órgãos do governo do Estado inclui as forças de segurança pública: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar.
Há previsão também para o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), entre outros.
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), que foi a única a divulgar detalhes sobre o concurso, informou que terá concurso para o cargo de analista do executivo no órgão.
A Seger informou que cada seleção e concurso ocorrerá de forma independente. Os Poderes e instituições citados também foram procurados pela reportagem, mas ainda não enviaram retorno.
CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS PREVISTOS
Poderes e instituições
- Assembleia Legislativa do Espírito Santo
- Ministério Público do Espírito Santo
- Defensoria Pública do Espírito Santo
Órgãos do Poder Executivo
- Secretaria de Estado de Controle e Transparência
- Procuradoria Geral do Estado
- Secretaria de Estado da Fazenda
- Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
- Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest)
- Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf)
- Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
- Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP)
- Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER)
- Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)
- Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh)
- Secretaria de Estado da Educação (Sedu)
- Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames)
- Polícia Civil (PCES)
- Polícia Militar (PMES)
- Corpo de Bombeiros (CBMES)
- Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)
- Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)
- Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases)
- Instituto de Previdência dos Servidores no Estado do Espírito Santo (IPAJM)